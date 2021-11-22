三峽雲森瀑布驚見人腿骨　分屍凶手竟是矽谷工程師

圖文／鏡週刊

6年前，一名年邁的樓姓土地掮客，因遊說林姓友人投資4000萬元購買台北市土地，沒想到土地竟變成公園，讓林相當不滿，找上樓索討欠款，但樓卻推給另一名中華理教總會的理事長林松輝，但林松輝也否認一切。氣憤的林要求2個兒子給樓「教訓」，結果2人動用私刑將人勒斃。

確認樓死亡後，兄弟倆用準備好的雙面鋸、尖刀，將死者支解成六大塊，分裝成四袋，還在袋中放入鉛塊。熟悉三峽地形的二人，先騎自行車前往重翠大橋，將裝有頭、手的塑膠袋棄置大漢溪，再開車將剩下的屍塊運往三峽雲森瀑布丟棄。案發後三天，有美國公民身分的林舜銘搭機赴美，林宇光則跟案發前一樣，與父親同住。

▼林姓兄弟殺人後，哥哥搭機赴美，弟弟仍留在台灣生活。



樓男失蹤後，家屬報警協尋，並懸賞5萬元，但毫無所獲。隔年12月，一名張姓撿骨師前往三峽登山時，意外在雲森瀑布附近的溪谷中，發現一節屬於人類的小腿脛骨，立刻通報警方，警方取回比對失蹤人口的DNA後，確認是樓男的骸骨。

▼樓姓老翁失蹤後，家屬印製尋人啟事，並懸賞50,000元協尋。

▼警方調閱監視器，發現樓姓老翁失蹤前曾出現在板橋車站。



▼死者的腿骨1年多後在溪水中（紅圈處）被撿骨師發現，讓命案曝光。

警方研判，樓年紀很大，不太可能獨自到三峽爬山，他殺的機率很高，於是組成專案小組，清查死者最後行蹤及交友狀況，發現樓生前與林仕琅密切聯繫，又發現他失蹤時，手機發訊位置與林的二個兒子重疊，懷疑林家父子三人涉有重嫌，於是對他們展開監聽及跟監。

由於林家父子學經歷完整，大兒子還是矽谷工程師，心思縝密，加上早已串供，警方的監聽及跟監始終沒有進展。為求突破，警方乾脆直接登門拜訪，並交付約談通知書，請林家父子三人改天到案說明。



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