撿骨師休假驚見分屍案　一連串恐怖巧合！警不寒而慄

▲一名撿骨師到新北市三峽雲森瀑布附近登山，意外發現死者腿骨。



圖文／鏡週刊

6年多前，一名92歲的老翁因土地投資糾紛，遭債主的2個兒子殺害、分屍，部分屍塊遭棄置新北三峽雲森瀑布附近溪谷，1年多後，一名撿骨師到瀑布附近登山，意外發現死者的腿骨，才讓命案露出曙光。

警方根據通聯等證據，約談債主父子3人，最後突破小兒子的心防，宣告破案。詭異的是，警方帶著2名凶手搜尋其他屍塊時，剛好有民眾在附近墜谷罹難，就連承辦的警官也摔倒骨折，另一名關係人甚至自殺身亡，一連串的意外事件令人不寒而慄。

▼樓姓老翁遊說老友林仕琅投資土地開發案，不料引來殺身之禍。



提到這起九旬老翁遭分屍案，承辦的刑事局警官至今記憶猶新，他告訴本刊：「偵辦過程十分曲折，甚至還有不少恐怖巧合，令人不寒而慄！」

承辦警官表示，死者樓永豐是退休銀行襄理林仕琅的老友，樓不斷向林遊說投資台北市中華路一帶中華理教總會（西本願寺現址）的土地，林因此拿出4000多萬元給樓，樓稱事成後會連本帶利歸還6200萬元，但多年後土地竟成了「公園預定地」，引發林仕琅的不滿。

▼林姓兄弟殺人後，哥哥搭機赴美，弟弟仍留在台灣生活。

▼引發投資糾紛的土地位於台北市中華路一段，現址為西本願寺。

林向樓索討借款，但樓卻推給中華理教總會理事長林松輝，稱錢全進了林松輝的口袋，林松輝本人卻表示根本不知此事，讓林仕琅更加怒火中燒。他告訴有矽谷工程師身份的大兒子林舜銘、小兒子林宇光，要求2兄弟「教訓」一下樓永豐，2兄弟依約照做，設局對樓動用私刑，結果將樓當場勒斃。

▼樓姓老翁失蹤後，家屬印製尋人啟事，並懸賞50,000元協尋。

眼看樓死亡，2兄弟將他分屍4大袋，分別丟棄在大漢溪和三峽雲森瀑布山區，結果1年後，一名張姓撿骨師至該地爬山，赫然在溪谷中發現一根人類的腿骨，整起命案才因此曝光。



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