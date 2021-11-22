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社會 社會焦點 保障人權

殺超商員喊「有睡眠問題」　紙雕家辯記憶很片段：感覺不到在殺人

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市41歲蔣姓男子21日清晨到龜山區一間超商消費時，因為不滿被勸說要戴口罩，竟持刀將29歲蔡姓店員報復殺害。蔣男被逮捕後向警方供稱，近日因睡眠困擾而求助醫生，坦承確實犯下了殺人行為，但對於殺人過程「完全不記得」、「當時不知道自己怎麼了」。

事件發生在21日清晨5時許，蔣男到龜山區一間超商要買東西，但被29歲蔡姓店員提醒「沒戴口罩」，他立刻回家戴口罩後再上門，結帳後他先是把口罩往蔡男身上扔，後來又再度回到超商，把蔡男叫出櫃台外，接著拿出刀子往蔡男猛刺，導成蔡男當場重傷，濺血倒臥店門口，送醫後宣告不治。

▲▼桃園超商店員遭顧客刺死，最後身影曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲超商店員被41歲蔣男持刀刺死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔣男殺人後被網友起底，發現他的背景相當驚人，曾從事科技業、遺體修復師和紙紮師，如今是知名紙模型藝術的創辦人，並任職設計總監，鑽研紙藝與文創類商品開發，曾與藝人合作打造3D紙面具，並以立體面具、紙雕為題出版過7本書，其所設計的紙雕產品更是遍及全台各大通路。

據悉，蔣男最近因為有睡眠困擾求助醫生，犯案後精神一直呈現恍惚情況，直到被帶回派出所時才逐漸清醒。他接受檢方複訊時供稱，他因為罹患精神疾病，長期在身心科看診、服用藥物，事發時記憶很片段，只記得瑣碎的扭打、廝殺印象，後來比較清楚時，已經是被警察包圍，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」。

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲蔣男落網後表示，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院21日晚間表示，蔣男自承患有精神上之疾病、情緒控管不佳，這次的事件只因為與超商店員細故，即持刀將店員殺害，且在犯案之後復忘記殺人原因，有事實足認被告有反覆實行同一項犯罪之虞，有羈押之原因及必要性，審酌後裁准羈押，無禁止接見通信。

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