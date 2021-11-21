擠不出來！便秘恐誘發心臟病…醫曝「這類人」風險最高

▲高血壓長者的便秘狀況可從日常生活調整。（圖／免費圖庫pxhere）



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67歲的阿華伯被便秘困擾數十年，隨著年紀越大，症狀就更嚴重，甚至在上廁所時發生頭暈、胸悶等不適，幾次在憂心忡忡的兒孫陪同下就醫。衛生福利部台北醫院肝膽腸胃科曾柏鈞醫師提醒，有七成的長者排便困難，若本身有高血壓、高血脂等慢性疾病或曾患有冠心病、腦梗塞，嚴重時甚至可能導致心肌梗塞、腦中風。

曾柏鈞醫師解釋，年紀越大，腸道部分肌肉蠕動能力越是下降，腸道的神經叢反應變遲鈍，直腸與肛門接受排便的訊號不佳，導致排便狀況不如以往順暢，長期的便秘也會影響進食的情況，甚至噁心嘔吐及腹痛，所以很多長輩就都有便秘問題，這是很常見的，不用過於擔心，只要增加活動量、控制血糖與均衡飲食，都能夠在生活中逐漸改善，若嚴重可就醫協助改善。但若本身有高血壓、高血脂等慢性疾病或曾患有冠心病、腦梗塞，就一定要重視便秘與血壓的問題。

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曾柏鈞醫師說明，一般人若無高血壓、高血脂等慢性疾病，也未曾患有冠心病、腦梗塞等心血管疾病的長輩，偶而發生便秘，對身體不致於有重大的危害，但有上述症狀的長輩，一定要多注意排便方式，當越發力排便時，感到心胸部越是悶痛，就是血壓急速上升的表徵，此時腹腔內壓力增加，只有少量血液回流到心臟，停止發力時，血壓又突然回到正常，在便秘發力與發力停止之間短時間、迅速且重覆的血壓波動，最容易誘發心臟病；而血管壓力的迅速變化，也可能會造成心血管灌流不足，嚴重甚至會造成心肌梗塞和腦中風。

曾柏鈞醫師建議，高血壓長者的便秘狀況可從日常生活調整，如：

1.飲食：不偏食，攝取均衡且健康的食物，將以糙米飯取代白米飯，多吃富有纖維量、易消化的蔬果，並充分咀嚼，例如菠菜、空心菜、胡蘿蔔、櫛瓜等，不要吃太油，也不要完全不攝取油類，油過多易產生腹瀉，而完全無油也不容易排便，而蛋白質的食物，如肉、魚等也要均衡攝取，並搭配多喝水。

2.運動：多做運動。多走路就是最簡單也最適合長輩的運動，飯後進行簡單且低強度的運動，不但不會腸胃不適，反而有助於腸胃蠕動及減除體內多餘的脂肪。

3.習慣：盡量培養同一天固定時間如廁的習慣，每天都排便一次。只要有便意，就儘快上廁所。

4.情緒：保持穩定放鬆的心情，減少焦慮與抑鬱，若身體許可，可多走出戶外與人群接觸，參與一些長輩鄰里社團活動。

5.按摩：以肚臍為中心，手指腹用順時鐘的方式輕按肚臍周圍3公分處，可以幫助腸胃蠕動。

曾柏鈞醫師分享，有部份輕熟女因為減肥衍生的便秘問題求醫，其實適當減肥、保持均衡體態，對身體健康是好的，但若是攝取的飲食不夠均衡，或是用餐都必須將所有菜類、肉類過水或汆燙，如此過度的去油水，則會使腸胃道內完全失去潤滑性，反而容易便秘。

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