同舟讓2萬人回大家庭　朱立倫：搭飛機也有人說要加入國民黨

記者黃巈禾／台北報導

國民黨推出同舟計畫，將退黨者處分年限減半，號召失聯的黨員回娘家，被開除黨籍的立委傅崐萁、自行宣布退黨的北市議員鍾小平，可循該計畫重返國民黨，引發黨內部份人士反彈。對此，國民黨主席朱立倫今（21日）表示，已號召2萬人回大家庭，昨天飛機上還有人跟他說「主席，我認同同舟計畫，我要加入國民黨！」



朱立倫出席黃復興黨部辦理的慶祝黨周年活動表示，國民黨是創建中華民國的政黨，在總理、總裁、經國先生等歷屆領導帶領下，國民黨保衛中華民國、保衛台灣、建設台灣，才有今天民主自由繁榮的台灣，中國國民黨永遠跟中華民國站在一起，永遠是中華民國最堅強的捍衛隊。

▲朱立倫出席「慶祝127週年黨慶暨同舟大會師」。（圖／記者張榮恩攝）

談到同舟計畫，朱立倫指出，國民黨就像一個大家庭，不管過去種種原因，沒有入黨或曾經離開黨的同志們，都歡迎大家回家，同舟計畫迄今已有超過2萬多位同志回到這個大家庭。

朱立倫還說，昨天從台東回到台北的飛機上，就有人走到他旁邊跟他說，「主席，我認同同舟計畫，我要加入國民黨！」有很多年輕的朋友加入國民黨，或是很多失聯的人說要回到國民黨，有太多國民黨的朋友過去沒有加入、或曾經離開，懇請大家找回所有的同志，共同捍衛中華民國，為台灣這塊土地打拚。