惡霸找碴「我要捅死你」　遇16歲柔道冠軍被打趴！狼狽慘摔片曝光

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8 — Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021

記者吳美依／綜合報導

英國北約克郡（North Yorkshire）街頭發生一段驚險插曲，一名惡霸盯上坐在路邊長椅的16歲少年威廉斯（Alex Williams），激動威脅「我要砸爛你的頭！我要在巷子裡捅死你！」並且伸手攻擊，但他卻不曉得，眼前對手竟是柔道冠軍，還來不及反應就被打趴、狠摔在地，30秒影片在網路上瘋傳。

影片中，威廉斯看見惡霸來勢洶洶，立刻進入防守模式，接著使出「抱腿摔」，把對方壓制在地。他原本已經想要離開，惡霸卻又衝上來攻擊，只好使出柔道招數，在不造成傷害的情況下擊退對手。

對峙結束後，威廉斯才發覺脖子溼溼熱熱的，原來耳朵遭惡霸狠咬一口、鮮血直流，他報警後趕緊前往醫院清潔，最後縫了6針。

▲英國一名惡霸被柔道冠軍打趴。（圖／翻攝Twitter@AlexEnlund）

威廉斯事後受訪時回憶，「他靠近我的時候，我看見自我防衛與反擊的機會，所以就抓緊時機了。我當時呈現坐姿，對我來說一切都非常自然，因為在訓練時已經演練數千次了。我只是想要安全緩和局勢」。他坦言當時很擔心惡霸真的有一把刀，但仍選擇對戰而非逃走，「這件事攸關生存，我很感謝自己準備好了」。

艾力克斯對於影片瘋傳感到訝異，「我覺得當時的情況有點混亂，但現在130萬人看過這段影片了，簡直不敢相信，真是超乎現實」。知名拳擊手兼教練恩倫德（Alex Enlund）分享這段影片，大讚威廉斯「展現出冷靜、克制與勇氣」，他也呼籲家長們「讓孩子們學習武術與格鬥運動吧，他們將會學習謙遜，不可能成為惡霸」。

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