綠鬣蜥成環境浩劫　屏東議員宋麗華：建請縣府提出對策因應

▲捕獲綠鬣蜥 。（圖／宋麗華服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

綠鬣蜥肆虐農作物，屏東縣議宋麗華在議會質詢，要求縣府建請上級對現行關於寵物的引進、管制、飼養進行全面評估，以免對環境造成影響。

宋麗華說，有的動物小的時候很可愛，長大之後卻長歪了，或者變的不可愛了，飼主於是將這些寵物隨意棄養，造成台灣生態的嚴重衝擊，以往有鱷龜、魚虎等觀賞寵物造成台灣的水域生態受影響，現在則有綠鬣蜥造成農田的損害，農民種植的農作物受損，並威脅台灣本土生態環境，事後政府則忙於補救，開始進行獵捕及撲殺，但是生物會找到生存的方法，很難將其滅絕，最後也在台灣落地生根。

她表示，綠鬣蜥危害農作物，由於牠繁殖力驚人，在屏東縣少有天敵，去年屏東縣捕獲8420隻，全國排名第一，今年捕獲量預估可能超過1萬隻，再破紀錄，蟬聯全國第一，雖然縣府每年委外獵捕綠鬣蜥的成果驚人，並且鼓勵民眾獵捕換紅豆等農品，但是編列的預算並不多，恐怕無法讓綠鬣蜥根絕，使得綠鬣蜥已經快成為屏東縣的代表生物之一了。

她要求縣府應建議上級對現行關於寵物的引進、管制、飼養進行全面評估，以免對環境造成影響。修法對於走私進口的業者應該加重刑責，由於業者造成的環境災害，應該進行民事求償動作，寵物晶片的稽查也要執行。委請專家學者研究，擬定對於這些寵物浩劫提出對策及有效的處理方式。