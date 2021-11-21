林靜儀曾反美豬！　5年前「會議記錄曝光」：嚴禁進口

▲林靜儀曾反對美豬進口！會議紀錄曝光。（圖／翻攝自臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日舉行投票。不過有網友就挖出，2016年的一份議事會議紀錄指出，當年時任立委林靜儀曾提案要求政府「嚴禁瘦肉精美豬進口」，打臉現在民進黨政府強硬開放美豬政策。

面對該不該讓美國萊豬繼續進口，臉書粉絲團「尚書大人真機靈」日前以「民進黨有國際標準後就不反對萊豬了」為題發文打臉，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）於2012年就通過萊劑容許量標準，但根據一份2016年議事紀錄，當時時任立委的林靜儀仍提案「嚴禁瘦肉精美豬進口」。

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▲林靜儀曾反對美豬進口！網曝2016年會議紀錄。（圖／翻攝自臉書）

該提案議事紀錄內容指出，「有超過七成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，新政府不應漠視，另考量國人飲食習慣，豬肉食用習慣與牛肉不同，對民眾影響甚大，所以建請政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口」。

「尚書大人真機靈」狠酸，然而現在民進黨政府又改口說絕對支持萊豬進口，批評林靜儀「妳都要求顏寬恆對公投表態了，那妳要不要也對自己2016年的提案表態一下啊？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「凡雙標必留下痕跡」、「2016的會議記錄竟然還在！好感動！誰也別想耍賴」、「當立委的誘惑力，大到完全沒有原則」、「睜眼說瞎話是她的被動技能，當大家都記憶力很差」、「說穿了就是為反對而反對」、「民進黨足以擔當迴力鏢選手代表」、「全黨都在騙」。