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時力台南公投街講　籲市民積極參與展現公民意志

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離12月18日公投投票日剩下不到1個月，時代力量日前呼籲民眾「充分參與、理性投票」，啟動全台百場街頭宣講行動，21日將由時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華表示，時代力量提出「一個不同意、三個同意」的主張給民眾參考，仍希望民眾們能主動充分了解各個公投案的內容，依自主意識投下神聖的選票。李冠霖則認為，公投不該被去脈絡化的政黨對決給綁架，希望透過在公投前多發放說明文宣、舉辦宣講活動來幫助民眾更加理解議題。

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時代力量21日天準備上千份說明文宣前往台南火車站發給路過民眾，陳椒華指出，四大公投的議題牽涉核能安全、萊克多巴胺等，不管是用電還是飲食都直接影響了民眾生活，與民眾息息相關，公投的意義不只是最後投下選票，應趁此機會促進社會各界對話，進而凝聚共識，為國家做出最適合的決策。

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華表示，政黨勢必要有自己的主張與立場，時代力量提出「一個不同意（重啟核四）、三個同意（反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁）」的主張，但鼓勵民眾積極了解公共政策的內容，再依照自主意識投票。

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李冠霖感嘆，公投似乎成為藍綠兩大黨對決的角力場，挺綠就要這樣投、挺藍就要反過來那樣投，但公投的精神不該是這種過度簡化的對立，去脈絡化的操作並非民主社會議題溝通的典範，時代力量除了街頭宣講行動之外，也準備了說明文宣，並在網站設立「四大公投充分參與理性投票」說明專區，提供四大公投議題相關資料供民眾參閱，希望透過公共的討論與對話，讓議題更清楚明瞭。

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南環保聯盟理事長黃安調身穿核生化防護衣的模擬服裝，指出光穿著模擬服裝就有諸多不便，真正的防護衣更加厚重密封，提醒大家必須審慎思考使用核能的風險以及風險發生時必須付出的代價。陳椒華補充，面對核四、藻礁等環境風險議題，應該透過聽證會讓爭議釐清，但執政黨卻寧願花費逾5千萬元舉辦上千場說明會，真正具有效力的聽證會不辦就是不辦，不是負責任的作法。

▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲時代力量黨主席立委陳椒華率台南黨部辦公室主任洪國峰、台南服務處副主任李冠霖在台南火車站舉行街頭宣講，環團也前來聲援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李冠霖說明，時代力量啟動全台百場街頭宣講行動，除了台南火車站之外，也將陸續在台南各市場、路口舉辦街頭宣講行動，歡迎民眾索取說明文宣，共同關心公投議題，並在12月18日投票日行使公民權，積極投下神聖的選票。

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