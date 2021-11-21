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影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式

▲▼影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網球女將彭帥先前在微博發文，爆出自己與大陸國務院副總理張高麗曾發生多次關係，接著就完全消失，引起國際關注。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進21日上午在推特上傳了彭帥的最新影片，稱彭帥21日上午出席了北京青少年網球賽決賽的開幕式。

觀看影片可以發現，彭帥在影片中一直帶著微笑的，並在主持人以「兩屆大滿貫冠軍得主」「前WTA雙打世界第一」介紹她時，走出來向四周燦笑揮手。

胡錫進在貼文中指出，彭帥21日上午出席了北京青少年網球賽決賽開幕式，環球時報的記者拍下了此片段。

影片發出後隨即引起大量討論，仍有許多網友認為該段影片與先前胡錫進所上傳的其他影片同樣是「擺拍」，是設計出來的場景，不能證明彭帥是自由的。但也有一些網友認為這已足以證明彭帥安全無虞，希望西方媒體不要再繼續炒作。
 

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