影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式

記者蔡紹堅/綜合報導

大陸網球女將彭帥先前在微博發文,爆出自己與大陸國務院副總理張高麗曾發生多次關係,接著就完全消失,引起國際關注。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進21日上午在推特上傳了彭帥的最新影片,稱彭帥21日上午出席了北京青少年網球賽決賽的開幕式。

觀看影片可以發現,彭帥在影片中一直帶著微笑的,並在主持人以「兩屆大滿貫冠軍得主」「前WTA雙打世界第一」介紹她時,走出來向四周燦笑揮手。

胡錫進在貼文中指出,彭帥21日上午出席了北京青少年網球賽決賽開幕式,環球時報的記者拍下了此片段。

影片發出後隨即引起大量討論,仍有許多網友認為該段影片與先前胡錫進所上傳的其他影片同樣是「擺拍」,是設計出來的場景,不能證明彭帥是自由的。但也有一些網友認為這已足以證明彭帥安全無虞,希望西方媒體不要再繼續炒作。



Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy