法院認證是髒話！宜蘭男罵超商女店員「這2個字」被判刑

▲李姓男子罵超商女店員北爛被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

罵人白爛要受罰，法院認證了！宜蘭一名李姓男子去年2月到便利商店購物，辱罵店員「是不是在裝白爛」，被提告公然侮辱。高等法院審理後，判李男拘役20天，得易科罰金2萬元，全案確定。

依據判決書內容，李男109年9月在宜蘭某超商購物，因為結帳時發現折扣金額不符，要求林女再輸入折扣碼。林女向李男確認先前折扣後的金額，李男卻以為受到刁難，不斷嗆聲「妳鬧夠了沒有」、「妳可不可以不要鬧了」、「妳根本都還在裝傻」、「妳剛剛是不是在裝白爛」。

林女認為遭到辱罵，向李男告知「打算提告」，李男卻說「妳告我沒關係，妳可以去看看裝白爛是什麼意思」，氣得林女報警提告。

▼李男罵超商女店員「白爛」被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）



宜蘭地院審理後判定，林女向李男反應「你罵髒話」以後，李男還是接續前面的犯意，不斷說「妳剛剛是不是在裝白爛」、「妳說裝白爛是髒話，妳好意思」等，貶損林女的社會評價，已經足以損害林女的名義，依照公然侮辱罪，判處李男拘役20天，可易科罰金2萬元。

李男感到不服，提起上訴，台灣高等法院審理後認為，宜蘭地院詳細敘述了依憑的證據、認定的理由，沒有憑空推論的情形，與驚艷法則、理論法則沒有違背，因此駁回李男的上訴，全案確定。

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