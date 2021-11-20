LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！鄉民暴動：順利領到

網搜小組／劉維榛報導

LINE快更新，有錢賺！為了鼓勵用戶使用LINE Pay付款，在11月11日前有更新至11.19版本的民眾，將可獲得60元抵用券，包括小7、麥當勞、星巴克與東森寵物雲等皆可使用。對此，有鄉民驚呼收到獎勵金了，且沒有在時間內更新，今（20）日依舊可以獲得抵用金！

▲LINE更新11.19，可拿抵用金！（示意圖／記者許力方攝）



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事實上，LINE的11.19版本已於11月初上線，頁面改版後更一目暸然，且鼓勵用戶更新，還大方送出60元的折扣金，但規則是11月11日前要更新，且參加活動前請務必先進入LINE Pay，依序點選「設定」＞「服務條款」＞「行銷資訊提供政策」，確認頁面上方是否已勾選同意，如未同意將無法獲得活動回饋。

LINE官方指出，完成以上步驟後，就會在11月19日入續發放60元的折扣金，包括30元、20元及10元各一張。

結果19日晚上，有熱心網友在PTT回報「更新獎勵60元抵用券發放」，《ETtoday新聞雲》記者查證，打開LINE Pay視窗，果真收到3張不同面額的抵用金，使用期限至11月30日，可消費店家包括：7-ELEVEN，麥當勞，星巴克，屈臣氏，九乘九文具專家，東森寵物雲，GREEN&SAFE 真食物專賣店，聖德科斯生機食品 （限實體獨立門市）。

▲抵用金數量有限 。（圖／記者劉維榛攝）



底下網友暴動，「要自己去LINE對話框裡面領」、「要去官方帳號的聊天室裡面點唷」、「發現把LINE Pay封鎖 ，是不是沒救了」、「可以搭配LINE Pay Money，要下載LINE Pay優惠券那裡點搜尋，也可以看到三張，」、「有領有推」、「有收到，但不記得自己有更新」。

更狂的是，該位鄉民發現，若現在立即LINE版本至11.19，且已註冊LINE Pay帳號，點選以下三個網址，依舊能領到折扣金，不過數量有限，先搶先贏，「感謝連結，順利領到」、「今晚剛好想吃麥當勞，加減省」、「 感謝連結，好心人一生平安」、「還不習慣頁面+1 這個折抵可以一次」。

►抵用金連結傳送門，如下：

https://tinyurl.com/yg9zavk2

https://tinyurl.com/ydpgq6vl

https://tinyurl.com/yh3tl9bg