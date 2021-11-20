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秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴　保命就靠「它」

【企劃特輯】

秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴 保命就靠「它」（圖／業者提供）

據統計，近年來18歲以上國人肥胖、三高、慢性病盛行率逐年攀升，且十大死因與心血管相關就包含三項，近日雖氣溫回升，但下周冷空氣來襲，氣溫又急速驟降，這樣早晚溫差大，民眾都要慎防心肌梗塞及腦中風的可能性；心血管疾病就像是個隱形炸彈，只要是高齡、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、具有抽煙、缺乏運動及有心血管疾病家族史的民眾，都是心血管疾病的好發族群，所以在溫度偏低的秋冬季節，日常的身體保暖以及提升血液循環就很重要。

2021年被稱為「石墨烯元年」，被視為「未來黑科技」的石墨烯，因為吳淡如、林美秀兩大天后的代言，成為超夯的人氣產品，石墨烯材質的「超導石墨烯毯被」被視為2021保命聖品，養身達人分享：超導石墨烯毯被可以在十秒就能升高溫度，並且經過TTRI紡織產業綜合研究所檢測，超導石墨烯毯被可以提高血流量、血流速，讓手腳循環、不冰冷，對家中有銀髮族、心血管疾病的長輩有很好的防護效果，建議居家準備一條，抵抗心血管的威脅。

不只是棉被！
石墨烯毯被可促進「體內動能」 促進全身循環
石墨烯是一種天然材質，它近乎透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，被視為21世紀最顛覆的材料；由業者和研究單位共同開發的「PP超導石墨烯毯被」加入「超導布」，讓石墨烯效能大躍進，不須要插電，就可以感應人體波長，瞬間升溫、蓄熱保暖效果，達到幫助促進新陳代謝的效果，更勝以往的紅外線毯被；因為有很好的循環功能，增加血流量、血流速的效果，被專業人士稱為「體內動能毯」。

秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴 保命就靠「它」（圖／業者提供）

▲「第二代PP超導石墨烯毯被」從裡到外有四層石墨烯材質，也是市售唯一使用「超導布」的石墨烯被。【官網優惠組】

蓋健康、顧循環
超導布+石墨烯效能大躍進 加速血流量、血流速
「PP超導石墨烯毯被」獨特的HSG蜂槽式石墨烯結構，使用精密儀器的物理剝離法製程，將石墨烯原礦剝離至微米級大小，再微米級的石墨烯織入紗線之中，才能夠百分之百保留石墨烯的超導特性、產生「動能」，帶動體內的生物電流促，加速血流速、血氧含量以及肢體協調性。

石墨烯+超導布
加入「超導布」平衡生物電流 有助健康
人體每一秒鐘都有上百庫倫的電流流動，源源不絕的生物電流，用來進行細胞氧化還原或傳輸各項信息來平衡器官功能，以「HSG超導布」運用石墨烯的特性保持穩定，才能維持人體正常的生理功能處於健康狀態中。生物電流失衡就會導致人體各組織和各器官功能的紊亂，也是人體各種疾病和慢性病的源頭。

秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴 保命就靠「它」（圖／業者提供）

▲「PP超導石墨烯毯被」加入「超導布」，讓石墨烯效能大躍進。【EHS 東森購物爆款組】

石墨烯不一樣！低階石墨烯被 水洗後就無效

今年冬季就有數十家品牌推出相關產品，可說戰況激烈，擁有二十多年織品經驗的老手提醒消費者：目前傳統的石墨烯棉被因為技術問題，石墨烯放入洗衣機清洗之後，就會大量流失，失去原本功效，變成一條普通的棉被；目前只有PP「第二代超導石墨烯毯被」克服技術障礙，運用獨家「剝離法」製作，讓石墨烯永久嵌入棉布纖維中，不會因為水洗而流失，效果永久有效。

另外，專家也提醒：石墨烯棉被的效果好壞也可以從有沒有加入「超導布」分辨；沒有加入超導布的石墨烯棉被，蓄熱升溫的效果差，循環力也遠遠不及超導石墨烯毯被；因此消費者在選購的時候，應該是以效果導向為主，不要被低價混淆，千萬不要以為石墨烯棉被的效果都一樣。

秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴 保命就靠「它」（圖／業者提供）

林美秀＆吳淡如合體雙代言
保命聖品「超導石墨烯毯被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj742
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 東森購物爆款組：https://chshop.work/fmsMQ
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367
 https://youtu.be/kpUt1PRjpJM
 

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關鍵字：

林美秀吳淡如超導石墨烯毯被禦寒棉被

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