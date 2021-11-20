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星宇航空全航線機票限時優惠！　台北飛東京可省近4千元

▲星宇航空直飛樟宜機場。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空推出全航線優惠。（圖／星宇航空提供）

記者許維寧／台北報導

鎖定2022年後疫情時代旅遊市場，星宇航空即日起至12月14日推出「2022重載希望，跟著星宇出國去」限時優惠，凡至星宇航空官網或各大合作旅行社購買台灣出發、不分航線不分艙等機票，皆可享有特別折扣。國人最愛去的日本，台北至東京商務艙最高可折3997元，經濟艙最高也可折2562元。

星宇航空表示，本次限定折扣涵蓋現有全航線、全艙等，包含澳門、峴港、檳城、東京、大阪、曼谷、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、新加坡等。出發日為2022年1月1日至同年12月4日，可享有星宇航空「安心購買機票方案」，於2022年2月14日前更改行程，可不限次數免除改票手續費。

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星宇航空說明，本次優惠台北至東京來回商務艙最高可折新台幣3997元，經濟艙最高也可折新台幣2562元；台北赴大阪商務艙最高折3731，經濟艙最高折2527；台北赴檳城商務艙最高折3283，經濟艙最高折2219。除了可在星宇航空官網購票，也可洽全台各大旅行社購票。

星宇航空表示，隨全球疫情逐漸趨緩、旅遊市場逐漸復甦，許多人已開始規劃久違的國外旅遊第一站。對此，星宇航空仍持續開發新航點、引進新型機種，8架A330-900及18架A350 XWB預計於明年中前開始交機，與現有A321neo共組全Airbus機隊，航網涵蓋亞太區域各重點城市，並預計於明年底開航北美航線。

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