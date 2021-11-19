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雷神公司「氮化鎵」科技再升級　降低次世代電子干擾莢艙成本

▲▼雷神飛彈防禦公司氮化鎵科技再升級。（圖／雷神公司提供）

▲雷神飛彈防禦公司氮化鎵科技再升級。（圖／雷神公司提供）

軍武中心／綜合報導

雷神科技旗下的雷神飛彈防禦公司（Raytheon Missiles & Defense）已進一步升級用來生產軍規級氮化鎵的半導體製程。相較於前幾代產品，雷神根據《國防生產法》第三章合約生產的氮化鎵，以更低的成本帶來更高的效能。

該合約成果包括：達到製造完備等級9（Manufacturing Readiness Level 9），顯示新版軍規氮化鎵已可進行全面量產；在驗證效能、增益、效率提升的同時，維持雷神氮化鎵一貫的可靠度；並降低次世代電子干擾莢艙的生產成本。

美國空軍研究實驗室的材料與製程科技組（Materials and Manufacturing Technology Directorate）以《國防生產法》第三章執行代理人的身分，在2016年與雷神的先進科技團隊簽署《國防生產法》第三章合約，藉此強化氮化鎵製程。

氮化鎵是一種半導體材料，可有效提升微波頻段的高功率無線電訊號，進而強化系統的覆蓋範圍與雷達資源管理，同時又能縮小體積、減輕重量，降低功耗與成本。氮化鎵廣泛用於各種軍用雷達與防禦系統，包含愛國者®飛彈系統、鬼眼(GhostEye)™雷達系列、SPY-6雷達系列等。

雷神飛彈防禦公司先進技術部門副總裁Colin Whelan表示：「氮化鎵可說是本公司所有先進國防科技的基礎。製程提升後，我們的產品從威脅偵測能力到破壞力均可全面提升。」

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