低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝　IG彎腰甜謝網友：生意更好了

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

近幾日在網路上流傳一段「美女剁鵝肉」的影片，畫面中一名面容姣好、身材火辣的女子在砧板前處理鵝肉，短短的影片在網路上引發熱議，而該名女子身分曝光，其實是中壢吉祥鵝肉西施鄭方婷。

從畫面中可見，鄭方婷妝容精緻、綁著俐落的高馬尾、穿著黑色小可愛，但處理起鵝肉來卻毫不馬虎，熟練剁鵝肉的影片，在網路上瞬間引起熱議，也讓鄭方婷一夕之間爆紅，不少網友都特意前往朝聖，店門口湧入滿滿的排隊人潮，就為了一睹鄭方婷風采、嚐嚐她親手處理的鵝肉。

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鄭方婷說自己從小六開始幫忙家裡生意，從小喜歡鵝肉，因為沒有兄長，所以與姊姊放學後就幫忙，從切鵝肉開始做，不會覺得有何委屈，而她也說，「最近有網友拍攝後放到網頁上，所以客人來得很多，雖然忙但很開心，能幫家族事業多賺點錢也很好。」

▲鵝肉西施美照曝光。（圖／翻攝網路、翻攝鄭方婷IG：ting07.20）

鄭方婷也時常在IG、網路上分享美照，從她分享的照片、自介可發現，她是一位熱愛潛水、旅遊的女孩，時常到各地去旅遊、並拍下照片與大家分享，而網友的熱情也讓鄭方婷在IG上笑喊：「各大群組一直傳、朋友也一直標記」、「謝謝大家的熱情」、「讓我們店生意更好了，如果有遇到都可以來打招呼，不用害羞。」

▲網友前往朝聖。（圖／翻攝網路）

▲鄭方婷在IG上感謝網友們相挺。（圖／翻攝鄭方婷IG：ting07.20）