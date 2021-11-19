陳時中：第三劑可能打「次世代疫苗」　想唱歌自嘲「時空背景不合」

▲衛福部長陳時中今（19）日出席衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（19）日出席衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，會前接受堵訪時被問及第三劑疫苗開打規劃？他提到「有次世代疫苗就打次世代」，但還是要看屆時疫苗出了沒。他在致詞時也不忘自嘲，表示很想在現場高歌一曲，但時空背景不合，「等風頭過去再唱給大家聽」。

根據指揮中心最新統計，國內疫苗第一劑涵蓋率來到76.80％、第二劑為45.69％，陸續有越來越多國家開始接種第三劑新冠疫苗，至於我國何時會啟動第三劑規劃？陳時中今（19）日在指揮中心中記者會上鬆口，第三劑規劃以同廠牌為主，到底怎麼打還是要由 ACIP 委員做決定，最快也要明年一月底，現在還有些時間可以多做觀察。

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目前指揮中心已開放AZ可以混打mRNA疫苗，接種高端疫苗有出國需求的民眾也可以混打WHO認證疫苗。陳時中下午出席模範公務員頒獎典禮，被問及若為接種兩劑BNT或莫德納的民眾，第三劑會打同廠牌，還是打次世代疫苗？對此，陳時中回應，「看時間到了次世代出了沒」，但他也坦言，目前次世代都沒有變化很多。

▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎等2人獲得二等衛生福利獎章。（圖／記者嚴云岑攝）

陳時中在記者會中也說明高端疫苗若打不完可能銷毀，被問及年底前有多少劑可能面臨銷毀命運？陳回應，「高端效期都是到明年3~5月」，年底前應該不會銷毀。

下午頒獎典禮請來北區兒童之家的孩童進行太鼓表演，陳時中隨後接著致詞。他開玩笑表示，聽完打鼓本來想唱個歌給大家聽，但想到時空背景不合，等風頭過去再唱，語畢現場一片笑聲。陳時中另提到，模範公務員是他自己最不喜歡批的公文，因為難免有遺珠之憾，都要再三琢磨。他自己也得過二等衛生獎章，等了23年也沒有拿到一等獎，可見衛福部在審議上十分謹慎，一定要有很大功績才能獲獎。

今年衛生福利專業獎章及模範公務人員推薦十分踴躍，在專業獎章部分，從49位受薦人中選出最具貢獻者，最後核定台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎等2人獲得二等衛生福利獎章，東海大學食品科學系榮譽教授蘇正德等17人獲得三等衛生福利獎章。模範公務人員則從萬人中選拔，疾管署副組長楊靖慧與食藥署組長王德原均獲獎。