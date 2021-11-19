來不及登記混打？指揮中心：15輪以後都會提供！研議開放院所預約

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心宣布於第14輪加開混打，有26萬人完成登記符合資格，已經有16萬人完成預約。然而有部分民眾抱怨來不及登記，是否有補救辦法，指揮中心發言人莊人祥說明，有研擬開放非預約平台也可以混打，直接到醫療院所掛號，正在研議當中。指揮中心指揮官陳時中也說到，第15輪還是會有混打，盡量滿足大家意願上的需要。

▲指揮中心11/19記者會（圖／指揮中心提供）

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第14輪加開混打今（19）日開放預約，28萬人符合首波資格，上午10點開放1小時，已經有16萬人完成預約，當中11萬人選莫德納、5.4萬人選BNT，將於下午4點結算，接種時間原本僅明後兩天，陳時中也宣布延長到24日。

指揮中心18日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第14期增加開放「9月25日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上[即2003年12月31日(含)前出生]且完成混打意願登記民眾，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」。

指揮中心強調，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種，另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。

指揮中心另提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

▲第14期混打延長施打期間。（圖／指揮中心提供）