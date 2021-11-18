夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句「叔叔是打砲工具」洩綠光

記者黃翊婷／綜合報導

在夜市擺攤的江姓男子戀上隔壁攤年紀較小的人妻，兩人在2019年6月至7月間前往摩鐵發生2次性關係，他還曾傳訊息詢問「叔叔就是打砲的工具嗎」，對方回覆「操！身心靈都不錯的好工具」，結果被人夫抓包一狀告上法院，挨罰20萬元。江男不滿提出上訴，但因為無法舉證，最終被屏東地院裁定駁回，全案確定。

▲江男被控與人妻發生2次性關係。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

人夫在判決書中提到，江男明知女方已婚，仍在2019年6月某日收攤後，將人約到屏東市摩鐵發生性關係，同年隔月再次相約前往高雄市的摩鐵幽會，後來他在妻子的LINE對話紀錄中看到兩人曾對答「叔叔就是打砲的工具嗎」、「操！身心靈都不錯的好工具」，驚覺遭戴綠帽，一氣之下提告求償50萬元精神慰撫金。

江男一審被判應賠償20萬元，他不滿提出上訴，辯稱女方寫的悔過書與事實不符，第一次的時間點他人整天都在高雄市活動，根本沒去過屏東，第二次的時間點則是在夜市擺攤中，這些都有Google地圖定位路線可以證明，而LINE對話也只是女方向他抱怨婚姻狀況及夫妻相處間的嫌隙，兩人並沒有親密關係。

不過，江男經過合法通知，並未在二審詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。屏東地院法官認為，人妻事後坦承與江男發生過2次性關係，不過時間點都是在2019年7月，她不僅能明確說出時間、地點，就連第一次是自己騎機車去、第二次是搭火車去都說得很清楚，也解釋切結書所記載的發生性行為日期與後來說的不一樣，是因為她把網路定位關掉，事情露餡之後，她有親自簽寫悔過書、切結書以及自述狀。

▲人妻坦承和江男互傳露骨的曖昧訊息。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

而在兩人的LINE對話紀錄中，人妻確實對婚姻現況抱怨連連，兩人也的確互傳過「叔叔就是打砲的工具嗎」、「操！身心靈都不錯的好工具」等曖昧訊息。法官認為，若雙方沒有任何親密性行為，為何敢發出這樣看似疑問、實則肯定的露骨問句。

另外，法官表示，江男雖然秀出定位紀錄，但對於女方後來明確指出的時間點則未提出相關不在場證明，加上反控是遭誣陷敲詐金錢一事也沒有舉證，自難採信，最終裁定駁回上訴，全案確定。