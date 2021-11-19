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社會 社會焦點 保障人權

酒店妹當恩客「第4個女友」墮胎2次　媽告狀正宮害慘她

記者黃翊婷／綜合報導

高雄人夫阿強（化名）2017年初認識在酒店上班的小美（化名），兩人很快墜入愛河，女方還為他墮胎2次。沒想到這件事情引發小美父母不滿，並將這段不倫戀告知正宮，結果反而害女兒挨告，還要賠償16萬元遮羞費。

▲▼女子,酒店。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小美承認與阿強交往，但否認發生過性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

正宮在判決書中主張，自己與阿強結婚10年，沒想到對方自2017年就開始外遇，小美明知他是有婦之夫仍執意交往，還在租屋處發生4次性行為，因此2度懷孕並進行人工流產；直到2019年底2人分手，女方的父母主動告知此事，她才驚覺丈夫外遇，氣得提告求償100萬元。

對此，小美坦承的確是在酒店上班時結識阿強，2人也曾交往成為男女朋友，交往期間也知道對方已婚的身分，「但我和他僅止於親吻、擁抱，並未同居，也沒有發生性行為，更未因此懷孕、墮胎，我2018年間流產和他沒有關係」、「他的妻子曾跟我母親說，我是他婚後第4個女友」，反控正宮縱容丈夫酒店尋芳，才會釀成此事。

不過，高雄地院法官認為，小美承認與阿強是有親密關係的男女朋友，交往期間發生性行為符合常情，況且她曾在2019年時透過臉書傳訊息給男方，「工具人？白癡？空氣？真不知道這是什麼，如果你這樣說我更像是，有誰會平白無故懷孕拿小孩那2次」。

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小美的母親曾傳訊息痛批阿強害她女兒墮胎2次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

法官指出，雖然小美否認當時傳訊息的對象是阿強，但她的母親之後曾傳微信給阿強，直指「你說我女兒為了你拿2個小孩子，你知道拿2個小孩子她的身體傷害多大嗎？這哪是一兩句說得過的」、「我女兒讓你睡了，還為你拿了2個小孩子，身體的創傷是你三兩句話能說得過去的嗎？這是一輩子無法補償過來，也不是用金錢來衡量的」，都證實她曾為阿強懷孕墮胎2次。

小美為此被判應賠償正宮16萬元。整件事情上訴至高雄高分院，合議庭認為，光從上訴種種證據就足以證明2人曾發生性行為，最後維持原審判決，裁定駁回上訴，全案定讞。

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