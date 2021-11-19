偵測煙霧發警報堪稱救命神器　台中市推廣住警器民眾意願卻不高

▲台中消防局全力推廣裝設住警器，但民眾意願不高。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄城中城半夜大火造成重大慘劇，引發各界討論若是有裝設住宅火災警報器，是否能減少傷亡？2019年3月清水區一棟透天厝凌晨2點大火，屋內5人正在熟睡，結果造成3死2重傷，消防人員發現屋內沒有安裝住警器；今年10月17日，北區衛道路一排老舊平房也是半夜起火，其中一戶李先生安裝了住警器，大聲鳴叫驚醒全家人，李也叫醒左鄰右舍，7戶10多人順利逃生，無人傷亡，住警器能有效救命，但也面臨推廣不易的窘境。

消防局指出，台中市住警器設置率去年為35.54％，截至今年9月已提升到60.81％，提升比率達25.27％，預計12月底達67.24％，但還是六都最後一名，不過若是只計算弱勢族群，台中則是六都第一。

消防局表示，市長盧秀燕上任後推動2020年至2023年4年中程計畫，規劃每年編列購置住警器預算800萬元，去年和今年已編列1千630萬元預算，另今年又爭取其他機關補助款741萬多元，2年來台中市補助住警器編列預算總金額為六都第一。

住警器一戶補助一顆，不需鑽洞，直接黏貼在牆壁上，電力可達10年，而且第一顆免費，接下來每顆只要負擔幾百元，不但24小時全天守護，當人們熟睡時，五官中「聽覺」最靈敏，住警器偵測到煙霧時，警鳴大作，可叫醒民眾，提早逃生。李先生就說，雖然房子被燒掉了，但住警器救了全家的性命，有人嫌麻煩，一顆都沒裝，有人預防重於一切，自費在每間房間都裝，為何推廣不易？

消防人員坦承推廣過程中，最常遇上的是被誤以為是詐騙集團，因為很多詐騙手法都是假借政府名義，讓民眾無法判別是否真假，經常要里長陪同才進得了門，有時也常利用在里民大會上宣導。

此外，部份民眾不重視消防安全，心存僥倖，認為火災離自己生活很遠，不會發生，願意花上萬元購買家具，卻不願花數百元購買；還有民眾認為，裝了住警器後也無法保證不發生火災，也沒有辦法確保屋子百分之百安全，因此不願意裝；也有的是租屋客想裝，但房東卻漠視不裝，房客也沒辦法。

消防人員呼籲民眾踴躍申請，生命重於一切，可攜帶身分證或戶籍謄本到鄰近消防隊申請，如果居住地跟戶籍地不同，需攜帶租賃契約或水電費帳單（跟身分證同姓名），有裝有保庇。