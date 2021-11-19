　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

偵測煙霧發警報堪稱救命神器　台中市推廣住警器民眾意願卻不高

▲▼台中消防局全力推廣裝設住警器，但民眾意願不高。（圖／消防局提供）

▲台中消防局全力推廣裝設住警器，但民眾意願不高。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄城中城半夜大火造成重大慘劇，引發各界討論若是有裝設住宅火災警報器，是否能減少傷亡？2019年3月清水區一棟透天厝凌晨2點大火，屋內5人正在熟睡，結果造成3死2重傷，消防人員發現屋內沒有安裝住警器；今年10月17日，北區衛道路一排老舊平房也是半夜起火，其中一戶李先生安裝了住警器，大聲鳴叫驚醒全家人，李也叫醒左鄰右舍，7戶10多人順利逃生，無人傷亡，住警器能有效救命，但也面臨推廣不易的窘境。

▲▼台中消防局全力推廣裝設住警器，但民眾意願不高。（圖／消防局提供）

消防局指出，台中市住警器設置率去年為35.54％，截至今年9月已提升到60.81％，提升比率達25.27％，預計12月底達67.24％，但還是六都最後一名，不過若是只計算弱勢族群，台中則是六都第一。

消防局表示，市長盧秀燕上任後推動2020年至2023年4年中程計畫，規劃每年編列購置住警器預算800萬元，去年和今年已編列1千630萬元預算，另今年又爭取其他機關補助款741萬多元，2年來台中市補助住警器編列預算總金額為六都第一。

住警器一戶補助一顆，不需鑽洞，直接黏貼在牆壁上，電力可達10年，而且第一顆免費，接下來每顆只要負擔幾百元，不但24小時全天守護，當人們熟睡時，五官中「聽覺」最靈敏，住警器偵測到煙霧時，警鳴大作，可叫醒民眾，提早逃生。李先生就說，雖然房子被燒掉了，但住警器救了全家的性命，有人嫌麻煩，一顆都沒裝，有人預防重於一切，自費在每間房間都裝，為何推廣不易？

消防人員坦承推廣過程中，最常遇上的是被誤以為是詐騙集團，因為很多詐騙手法都是假借政府名義，讓民眾無法判別是否真假，經常要里長陪同才進得了門，有時也常利用在里民大會上宣導。

此外，部份民眾不重視消防安全，心存僥倖，認為火災離自己生活很遠，不會發生，願意花上萬元購買家具，卻不願花數百元購買；還有民眾認為，裝了住警器後也無法保證不發生火災，也沒有辦法確保屋子百分之百安全，因此不願意裝；也有的是租屋客想裝，但房東卻漠視不裝，房客也沒辦法。

消防人員呼籲民眾踴躍申請，生命重於一切，可攜帶身分證或戶籍謄本到鄰近消防隊申請，如果居住地跟戶籍地不同，需攜帶租賃契約或水電費帳單（跟身分證同姓名），有裝有保庇。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
市售充電器5成不合格　名單公布
正妹警「盜木生火」還狡辯　證據出來臉腫了！
21歲板橋男闖紅燈撞倒夫妻　還「高速倒車再撞」亮刀
快訊／國道3號「4車連環撞」！現場嚴重回堵
統一獅下半季封王　7-11慶祝優惠出爐
北韓選妃專挑處女！獲選成金家性奴　淘汰淪高官小三
第三劑全民都要！抗體半年後下降　「這類人」最好要混打
重機插進C300　老司機曝「行車1角度」很致命：根本看不到
時速170追不上！網精算「重機速度」驚：直接升天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

教育界奧斯卡獎公布　南市幼兒園及國小6所學校全數入圍教育部教學卓越獎

八大行業解封　安平警方臨檢舞廳酒店

偵測煙霧發警報堪稱救命神器　台中市推廣住警器民眾意願卻不高

八大行業重開張　南警實施擴大檢臨展現匡靖治安、防疫決心

逆向釀禍2自小客車對撞　台南佳里深夜5人急送醫

鹿港蚵仔煎夫妻用保單「借澎恰恰100萬」　債主：他一毛都沒還

好有愛心！廟口夜市最美風景　基隆暖警攙扶護老翁過馬路

台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路

金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫及安全維護

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

教育界奧斯卡獎公布　南市幼兒園及國小6所學校全數入圍教育部教學卓越獎

八大行業解封　安平警方臨檢舞廳酒店

偵測煙霧發警報堪稱救命神器　台中市推廣住警器民眾意願卻不高

八大行業重開張　南警實施擴大檢臨展現匡靖治安、防疫決心

逆向釀禍2自小客車對撞　台南佳里深夜5人急送醫

鹿港蚵仔煎夫妻用保單「借澎恰恰100萬」　債主：他一毛都沒還

好有愛心！廟口夜市最美風景　基隆暖警攙扶護老翁過馬路

台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路

金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫及安全維護

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

世界兒童人權日前夕　朝野立委連署「終止兒少不當對待」宣言書

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

3C族注意！市售無線充電器5成不合格　品牌名單一次看

電腦已沒人在裝防毒軟體？　內行人曝2原因：根本不需要

劉詩詩、迪麗熱巴「都穿粉色禮服」網陷兩難！　曬仙氣直角肩拼了

直擊／5大量販超市「平價專區」拼抗漲　民生品下殺2.5折還有買1送1

聯發科蔡力行：今年投入逾30億美元聚焦三技術　對未來三年成長有信心

雲端好生活／兩位達人靠基金投資 不到40歲財富自由

陽明山天籟溫泉公園下殺870元　13種溫泉池無限泡、還包餐食太划算

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

地方熱門新聞

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

偽虎鯨擱淺沙灘　送基隆救援站照護

台南佳里發生自小客車對撞5人送醫

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

台中公車路網升級！六大路廊明年上路

住警器可救命為何推廣困難　裝設率六都最後

華泰名品城聖誕村　打造新復古耶誕場景

「警察子性侵案」無吃案　南投回應了

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

更多熱門

相關新聞

老公寓大火困5人　「住警器」狂響救命

老公寓大火困5人　「住警器」狂響救命

新北市蘆洲區一處4樓公寓的2樓發生大火，據報有5位居民受困，警消出動人車趕往灌救，救出2名受到嗆傷民眾，送醫後所幸沒有生命危險；初步調查，起火點是2樓臥室，正好火警發生時，住警器發揮功能，讓屋主驚醒，呼叫家人，才能順利逃過一劫，詳細起火原因待警方調查。

北市近3年釀15件電暖器火警　消防局教安全撇步

北市近3年釀15件電暖器火警　消防局教安全撇步

告別城中城！社工+吊車助搬家76歲嬤「監工」

告別城中城！社工+吊車助搬家76歲嬤「監工」

花蓮整排鐵皮屋燒毀無傷亡　火災警報器建功

花蓮整排鐵皮屋燒毀無傷亡　火災警報器建功

追思消防員　友人同學募資捐住警器

追思消防員　友人同學募資捐住警器

關鍵字：

火場住警器

讀者迴響

熱門新聞

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

全新Lexus NX200只有台灣有！

機車雙載車禍　2男送醫不治

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面