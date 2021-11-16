蘆洲老公寓大火　「住警器」狂響驚醒屋主…5人差幾秒成冤魂

▲蘆洲老公寓大火5人受困，幸好住警器發揮功能，讓屋主可以逃生 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一處4樓公寓的2樓發生大火，據報有5位居民受困，警消出動人車趕往灌救，救出2名受到嗆傷民眾，送醫後所幸沒有生命危險；初步調查，起火點是2樓臥室，正好火警發生時，住警器發揮功能，讓屋主驚醒，呼叫家人，才能順利逃過一劫，詳細起火原因待警方調查。

據了解，16日凌晨3時許，屋主在熟睡中聽到客廳傳來尖銳住警器發出的警報聲，衝出查看，見到86歲老母親的房間竄出火舌，他趕緊呼叫家人起床報警，並把老母親拉出房間，把握住逃生黃金時刻，警消到場也順利將火勢控制撲滅。

新北市政府消防局呼籲，民眾應重視火場應變及做好居家防火準備，確保在意外發生時保護自身及家人生命財產安全，並提醒民眾需注意下列重點：

1、 室內裝修時，內部隔間、地板、天花板等裝潢應使用不燃或耐燃材料，且居家應有二方向以上的逃生避難路線，且不可堆放雜物，要隨時保持暢通，並平時加強熟悉路線，以利逃生。

2、 老屋翻新，電線必須更換！早期房屋所使用的電線，有許多已不符合現今規定，更換線路可避免負載電流量較引發走火。



3、 住宅應加裝住宅用火災警報器，於火災發生初期發出警報，而且一顆是不夠的，民眾應自行購買安裝於家中臥室、房間及走道等每個空間；透天厝或多隔間住宅，則建議購買「連動式住宅火災警報器」，一顆偵測到火警，就會同時發出警報，讓同住家人即時得知及早應變。

4、 火災發生時，應大聲呼叫，讓家庭成員都知道火災發生了，並立即撥打119求救。火場逃生避難時，切記不可躲在浴室，並謹記「隨手關門」的觀念！可以將火勢及煙霧侷限於起火居室內或屋內，以利人員順利逃生避難。

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