北市近3年釀15件電暖器、電熱毯火警　消防局傳授安全撇步

▲寒流來襲，北市消防局呼籲民眾使用電暖器、電熱毯要遠離床被以免發生火災意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

11月7日是台灣農曆立冬，氣象報導指出未來一周將有兩波冷空氣南下，是今年首波冷氣團。隨著氣溫下降，民眾除添加保暖衣物，也開始使用電暖器、電熱毯等保暖類電器用品對抗寒流。台北市消防局統計，北市近3年共發生15件電暖器、電熱毯火災，其中因使用時接觸可燃物造成起火燃燒者占53.3%，因電源線老化或擠壓彎折造成短路者占33.3%，甚至有民眾睡覺使用電暖器，因擺放接近床緣、接觸棉被導致起火燃燒，造成1人燒傷案例。



北市消防局提醒民眾，電暖器使用前應清潔出風口，須檢視電源線及機器本體外觀是否破損，尤其是電源線有無遭鼠咬破壞、收納不慎造成被覆受損之情形。

另外，電暖器及電熱毯均為發熱產品，使用電暖器時切勿與周邊可燃物過近，應保持適當距離，尤其是床邊的床墊、棉被或衣物等；若使用煤油暖爐，應注意室內環境保持良好通風避免缺氧中毒。

消防局人員建議：電熱毯鋪在硬床上應避免凹折、擠壓，防止毯內電線因故造成半斷線或短路，尤其習慣鋪設於床墊入睡的民眾，建議加熱後關閉電源、並設定定時關閉，以防止起火燒傷意外發生。



民眾入冬進補鍾愛薑母鴨、麻油雞及羊肉爐等溫補鍋物，消防局也提醒民眾，烹飪時應謹記「人離火熄」原則，關閉爐火或瓦斯關閉後再離開，避免因遺忘火源外出造成火災，民眾應確實安裝住警器，確保火災發生時，即時滅火與避難，降低人命傷亡及財物損失。

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