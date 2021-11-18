防身需求大增！平常冷門的辣椒水、防身噴霧　網購熱賣到缺貨

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛，雙方動用棍棒、辣椒水攻擊，兩人都吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

近日行車糾紛社會案件頻傳，引起全民關注譴責暴力，也掀起討論聲浪，如何脫身自保成為熱議話題，而前日在新北市汐止區發生的「球棒對決辣椒水」事件，機車騎士拿辣椒水反擊持棍棒的駕駛，自保的舉動一噴，事後不少人大讚「辣椒水真的是神器」，後續也帶動平常較冷門的辣椒水在網購平台賣到缺貨，其他防身噴霧同樣熱賣。

最近各地因行車糾紛導致暴力衝突的事件頻頻傳出，機車騎士以辣椒水自保的行為，有人直呼噴得好，也有人認為可能存有「防衛過當」疑慮，不過反應在網購平台上，討論度很高的辣椒水竟出現熱賣，東森購物網觀察，站上一款水柱型防身辣椒水，17日一天銷售較之前成長將近5倍；momo購物網上與辣椒水相關防身噴霧，也呈現售完補貨中。

▲許多網友大讚辣椒水是防身神器。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）。

▲辣椒水相關防身噴霧在網購平台賣到補貨中。（圖／翻攝自momo購物網）

▲網購業者開設防身特惠專區。（圖／翻攝自遠傳friDay購物）

遠傳friDay購物指出，站上防身用品銷量確有明顯成長，尤其新聞密集放送後，多款防身噴霧、辣椒水都熱銷缺貨中，廠商表示銷量較平常瞬間成長2～3成；除緊急聯繫廠商補貨、開放缺貨品項可預購外，配合民眾防身需求大增，即日起也開設防身特惠專區，像是SABRE沙豹防身噴霧輕量鑰匙圈型、PEACE ULTRA 超嗆辣防身防狼防暴辣椒噴霧器兩入組，目前都有特價。

博客來站上防身用品類也較前兩週銷量成長10倍以上，以「防身噴霧」表現最佳，稱霸熱銷1到4名，因體積小兼具照明功能方便隨身攜帶，400～600元價格熱賣好入手，冠軍商品是有專利快拆環的防身噴霧，能在緊急時按下快拆鍵，快速噴向歹徒，讓其5秒內喪失型動力，爭取逃跑時間；其次是可在1公尺內發出約120分貝巨響的防身警報器。