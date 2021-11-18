日本第一大湖「縮小」　450年遺蹟「坂本城」現蹤琵琶湖

▲ 日本滋賀縣琵琶湖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

琵琶湖位於日本滋賀縣，是全國第一大湖，近日水位因降雨量減少而下降，體積有「縮小」的趨勢，還露出深藏湖底的450年歷史石牆古蹟，增加不少觀光亮點。

據日本《朝日電視台》報導，17日凌晨6點的水位觀察數據顯示，琵琶湖水位下降至-65厘米，刷新14年來的最低水位紀錄，已經對居民的生活造成影響，滋賀縣也因此成立「排水對策本部」，針對該現象展開密切觀察，初步推估可能是因10月份之後的降雨量減少所導致。

滋賀縣知事三日月大造表示，他每天都會看琵琶湖，由此查覺到水位正在下降，讓整座湖看起來「縮小」了，「若有必要，將限制取水量，請民眾先暫時節約用水」。

水位下降後，露出原本生長在水中的水草、沙地等地形，還能看見原本被淹沒的古城「坂本城」遺跡，露出一部分石牆，在岸邊也開始出現觀光散步的人群。對此，「坂本城思考會」會長山本正史興奮的表示，坂本城過去長年浸在琵琶湖水面下，直到最近才重見天日，雖然14年前也有類似的場景出現，但他還是第一次親眼見到坂本城的石牆。

據了解，由日本戰國時期的明智光秀在西元1571年建造，曾是監視比叡山延曆寺和控制琵琶湖制海權的據點，日本2020年的大河劇《麒麟來了》更以明智光秀為主角，坂本城因此廣為人知。