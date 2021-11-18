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台灣首例「新四劑高端戰士」是醫護！陳時中曝加打原因

記者張乃文／台北報導

萬芳醫院精神科醫師潘建志今（18）分享，台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案，而這名「新四劑高端戰士」是位台北市第一線高風險醫護人員。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，主要是當時疫情嚴重，高端尚未解盲時，有醫護人員參與試驗，但因為工作關係，醫院也緊急加打AZ。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲有醫護人員施打2劑高端疫苗後，再加打AZ+莫德納。（示意圖／記者李毓康攝）

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潘建志在臉書提到，一名兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案，本身是台北市第一線高風險醫護人員，也負責照顧新冠重症病患，2月底參加高端臨床實驗打第一劑，3月底打完第二劑高端，當時健保卡上並未出現疫苗註記。

相關案例，陳時中今在疫情記者會上說明，主要是當時疫情正嚴重，高端尚未解盲，但有醫護人員參與，考量醫院工作需求，便緊急加打AZ，當時加打應是AZ與莫德納最多。

至於副作用部分，陳時中也說，還是看個別狀況，並沒有特別的情況。

媒體也追問，這名施打過2劑高端又加打的個案，在打完高端後，有進行抗體測試，但傳出沒有測到抗體情形。指揮中心發言人莊人祥指出，根據高端發表報告，有針對實驗組約903人測抗體，在打完兩劑疫苗57天後，僅2人未檢測到，而陽性率是99.8%。

莊人祥說，但這位個案的檢驗，可能是用一般商業化的IgG、IgM快篩，所以要先確認這名個案當時檢測是加入高端檢驗結果，因為快篩檢驗的不是中和抗體。

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