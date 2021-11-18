台灣首例「新四劑高端戰士」是醫護！陳時中曝加打原因

記者張乃文／台北報導

萬芳醫院精神科醫師潘建志今（18）分享，台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案，而這名「新四劑高端戰士」是位台北市第一線高風險醫護人員。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，主要是當時疫情嚴重，高端尚未解盲時，有醫護人員參與試驗，但因為工作關係，醫院也緊急加打AZ。

▲有醫護人員施打2劑高端疫苗後，再加打AZ+莫德納。（示意圖／記者李毓康攝）

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潘建志在臉書提到，一名兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案，本身是台北市第一線高風險醫護人員，也負責照顧新冠重症病患，2月底參加高端臨床實驗打第一劑，3月底打完第二劑高端，當時健保卡上並未出現疫苗註記。

相關案例，陳時中今在疫情記者會上說明，主要是當時疫情正嚴重，高端尚未解盲，但有醫護人員參與，考量醫院工作需求，便緊急加打AZ，當時加打應是AZ與莫德納最多。

至於副作用部分，陳時中也說，還是看個別狀況，並沒有特別的情況。

媒體也追問，這名施打過2劑高端又加打的個案，在打完高端後，有進行抗體測試，但傳出沒有測到抗體情形。指揮中心發言人莊人祥指出，根據高端發表報告，有針對實驗組約903人測抗體，在打完兩劑疫苗57天後，僅2人未檢測到，而陽性率是99.8%。

莊人祥說，但這位個案的檢驗，可能是用一般商業化的IgG、IgM快篩，所以要先確認這名個案當時檢測是加入高端檢驗結果，因為快篩檢驗的不是中和抗體。