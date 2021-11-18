快訊／第14輪加開混打！明天限時6小時預約、後天開打

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日上午10點開放限時6小時的疫苗平台混打登記，指揮中心今日宣布，第14輪加開混打，對象是9/25前已經接種第一劑AZ疫苗18歲以上民眾，第二劑可混打BNT或莫德納，明天上午10點開始限時6小時預約，後天開打。

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

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▲混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

指揮中心17日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ(AstraZeneca)疫苗之18歲(含)以上民眾進行混打意願登記，前述民眾若有第二劑疫苗混打意願，可依意願選擇BNT或莫德納(Moderna)疫苗或兩者皆選。

莊人祥昨說明，目前接種第一劑AZ尚未接種第二劑AZ民眾總計有225萬人，都可上網進行意願登記，但實際混打，需和第一劑間隔達8週以上，初估約有97萬人符合資格。

指揮中心提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。

▲第14輪加開混打。（圖／指揮中心提供）