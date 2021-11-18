提煉廢油再販售不法獲利400萬　企業社負責人收押禁見

▲橋檢查獲提煉廢油工廠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市桓尤企業社涉嫌收集數十家公司的廢油混合物及廢潤滑油，載到大社區一處鐵皮屋工廠後，將廢油提煉後販售，油泥則堆置在廠房內及空地，嚴重污染環境，不法獲利超過400萬元，橋頭地檢署獲報後，會同警、調、環保等單位人員前往查緝，除查扣相關證物外，也將企業社的龔姓負責人聲請羈押獲准。

橋檢是在半年多前接獲情資，疑有不法業者在高雄市大社區鐵皮工廠，堆置廢棄物，並從事廢棄物清除、處理業務，嚴重破獲環境。檢察長洪信旭立即指派主任檢察官謝肇晶、檢察官鄭子薇與內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、法務部調查局高雄市調查處會同行政院環保署環境督察總隊南區環境督察大隊、高雄市政府環保局等單位組成專案小組全力偵辦。

專案小組蒐證後，16日對桓尤等10多家公司同步執行搜索，並傳喚桓尤龔姓負責人等12人到案說明。專案小組調查發現，龔男（50歲）的桓尤企業行沒有廢棄物清除、處理許可證明文件，從2017年開始利用小貨車向數十家公司收受廢油混合物及廢潤滑油，載運至大社區鐵皮屋工廠，非法堆置在廠房內及旁邊空地，再將廢油品放入桶槽內，以重力沉澱物理作用將廢油品分離為上澄液和油泥，並將上澄液的油品，販售牟利，初估每月不法所得約為7萬元。

橋檢偵訊後，認為龔姓負責人罪嫌重大，且有串供、滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

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