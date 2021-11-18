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社會 社會焦點 保障人權

疫情影響美女直播主改賣淫　每天只接客個位數床頭還放這本

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名陳姓越南籍配偶原本從事直播主的工作，但近來受疫情影響生意變差，竟「下海」從事性交易，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，在前金區某出租套房外埋伏，當場查獲剛完成性交易的陳女，陳女留著一頭長髮，身材姣好且面貌清秀，難怪生意興隆，訊後依「社會秩序維護法」裁處。

▲▼專勤隊查獲美女直播主從事性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署高雄專勤隊查獲美女直播主（左）從事性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼專勤隊查獲美女直播主從事性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署高雄專勤隊查獲美女直播主（左）從事性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專勤隊日前接獲有非法外來人口出入的情資，隨即會同新興分局自強路派出所前往埋伏查緝，眾人在套房外埋伏時就聽見「人與人連結」的聲音，查處人員直覺有異便守候在外，待房間內兩人完事準備步出房門之際，上前表明身分並詢問兩人的關係，兩人只好尷尬的坦承從事性交易。

查處人員調查，這名陳姓越南籍配偶（26歲）留著一頭長髮，身材姣好且面貌清秀，結婚來臺3年，原本從事網路直播主工作，後來因為競爭太過激烈，生意越來越差，才背著夫家偷偷從事性交易。

陳女的套房桌上還擺有1本學習中文書籍，陳女表示，是因為瞞著親友非法從事性交易，在溝通都需要使用中文又無法求助親友的狀況下，學習中文的書籍需要隨身攜帶，以便於跟嫖客現場溝通及在網路上招攬生意。

據了解，這名女子身高160多公分，因為有模特兒身材加上漂亮，吸引不少客人上門，因為預約客人太多，需要排隊，陳女自我要求一天接客只能個位數，太晚預約的人就只能「明天請早」；陳女每次性交易3000元，下海接客已2個月。

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