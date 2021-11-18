通緝犯酒駕被逮還開心不已　原因是終於可以xxx了

▲旗山一名男子被通緝又酒駕被逮卻開心不已。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市旗山區一名劉姓男子（31歲）15日晚間騎機車外出時，沒開車燈還搖搖晃晃，在路上遇到巡邏員警盤查，警方發現劉男不但遭到通緝2年，酒測值也有0.20毫克，沒想到劉男被帶回派出所時，竟開心的哽咽表示「我總算可以結婚了！」，原來他因為遭通緝一直不敢與女友結婚，躲了快2年才被抓到，這次被警方意外查獲，也讓他終於可以放下心中的大石頭。

旗山警分局建國派出所員警15日晚間巡邏經過延平一路、永福街口時，見一台機車雙載，沒開車燈還搖搖晃晃，於是將騎士攔下盤查，沒想到一查發現劉姓騎士早就被通緝近2年，而且劉男不但遭通緝，警方對他進行酒測，酒測值竟達到0.20毫克，超過法定標準值。

▲劉姓男子深夜騎車不開燈被警方攔下盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

讓警方意外的是，劉男聽到自己酒駕又遭通緝，不但沒有要逃跑的意思，反而十分配合警方，回到派出所還說「我總算可以結婚了！」，讓員警都感到十分納悶。

深入調查後，警方發現劉男因傷害案遭法院發佈通緝近2年，期間過著躲躲藏藏、提心吊膽的日子，始終不願面對司法，1年前他與現任女友相識交往進而同居，有了想結婚的念頭，但卻因為通緝犯身分無法至戶政事務所登記。

劉男落網後坦言，感到如釋重負，一方面慶幸再也不用躲避警察，另一方面總算可以光明正大地與女友結婚，警方在詢後將他依傷害通緝案，解送地檢署歸案，而在整個偵辦過程中，女友也都全程陪伴，展現兩人真摯的感情。