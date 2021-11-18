疑檢體出包生出罕見疾病SMA兒　二審逆轉！醫院判免賠原因曝

▲高雄孕婦生出罕病兒提告，高雄高分院二審判醫院免賠。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一位孕婦在懷孕期間，到某醫院和醫事檢驗所做罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」基因篩檢，結果正常，但後來卻生下SMA罕病兒，夫婦認為醫院和醫檢所控運送檢體有疏失，提告求償，一審法院認醫院和檢驗所處置不當，民事判賠361萬餘元，但二審逆轉判無責免賠，可上訴。

嚴重型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）是相當罕見的疾病，患者在出生後1個月會出現四肢及軀幹無力、肌張力減退，頸部控制、吞嚥及呼吸皆困難，易罹患呼吸道感染，大部分病患在2歲以前就會因呼吸衰竭死亡。

高雄這對新婚夫妻2016年10月間到高雄某間醫院自費進行脊髓性肌肉萎縮症基因篩檢，院方在採集孕婦血液樣本後送交檢測，報告顯示孕婦並非SMA帶因者，但女嬰2017年出生後沒多久卻發病。

夫婦認為檢驗醫院和檢驗所侵害優生保健法中實施人工流產權益，提告業務過失傷害，但刑事部分高雄地檢署處分不起訴。民事部分，夫妻向院方和檢驗所連帶求償800多萬元，一審高雄地方法院共判賠361萬餘元，醫院不服上訴。

二審時，檢驗醫院和檢驗所都否認檢驗和運送過程中存有疏失或錯誤，且當時抽血的護理師也聲稱，抽完血都有馬上置入核對過身分的採血管，沒有混淆可能。

高雄高分院審理時，孕婦主張在雄檢偵查時，將檢體送台大醫院檢驗，結果為脊髓性肌肉萎縮症（SMA）帶因者，但認為台大醫院採血檢驗方式和懷孕期間檢驗方式不同，不同的檢驗方式，可能因精密程度技術差異有不同結論，不能據此推論醫院或檢驗所有混淆檢體過失。

高雄高分院法官認為，醫院和檢驗所既無混淆檢體行為，也無證據證明檢驗方式、運送方法不當等過失，因此判醫院檢驗所無責免賠，全案仍可上訴。

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