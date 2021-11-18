女大生遭亂刀砍死　生前意外錄下「17分鐘音檔」成男友殺機鐵證

▲25歲女大生蘿倫（Lauren Bloomer）遭男友謀殺。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國斯塔福德郡（Stafford）發生一起駭人案件，25歲女大生蘿倫（Lauren Bloomer）遭男友謀殺，不僅頸部留下勒痕，雙眼、臉部、雙手、胸部及背部一共30多處刀傷，還被汽車狠狠輾過。她生前偷偷打開手機錄音功能，成功錄下情侶之間長達17分鐘的對話過程，被檢方認為是證實嫌犯殺機的關鍵鐵證。

綜合外媒報導，本案發生於去年11月20日凌晨，27歲的傑克（Jake Notman）吃下大麻布朗尼後，變得神智不清、舉止怪異，最後甚至變得極具攻擊性，最終殺害了試圖照顧自己的女友。

檢察官古爾德（Deborah Gould）表示，音檔錄下了整起謀殺案，以及死者「尖叫及呼救」的過程。傑克指控女友「嘲笑自己」後大發雷霆，並在錄音開始9分鐘後展開攻擊，不僅毆打、試圖勒死對方，還找出一把刀，二度襲擊蘿倫。他最後爆粗口大吼，「我要確保自己再也不會和妳見面了」，接著就是引擎高速轉動的聲音。

▲傑克宣稱，自己因為精神病發作才會犯案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



傑克開車輾人的過程被鄰居目睹，但他下車後任憑女友陳屍門外，立刻返回屋內，直到凌晨1時32分才撥打緊急電話，向接線員表示，「有人告訴我，我殺了我的女友。」

古爾德指出，嫌犯的某些行為，促使被告決定錄音；她表示，蘿倫生前曾在網上搜尋，如何應對吸食大麻後的不良反應，也曾用另一支電話打給阿姨表示，「他把我打得半死，還想勒死我。拜託幫幫我。」

傑克宣稱，他當時「精神病發作」，還以為自己死了，為了「復活」才必須殺死女友，辯護律師也拿出3名精神科醫師的評估表示，嫌犯承受「極度嚴重的精神病發作，完全失去與現實的聯繫，陷入完全的妄想。」

儘管如此，檢方認為，根據蘿倫生前錄下的17分鐘音檔，傑克確實有意圖讓女友重傷或死亡，也親口說出帶有殺人動機的話語，即使發生精神狀況，也不能為其辯護。此案審判目前仍在進行中。

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