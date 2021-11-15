　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情色教主勾人夫生女　月子中心提告成鐵證...正宮PK小三結果將揭曉

▲雪碧捲入當小三且未婚生女的風波。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

▲情色教主雪成小三且未婚生女，讓正宮林咚咚提出告訴，求償80萬元。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

記者黃宥寧／台北報導

「情色教主」雪碧（本名方祺媛）前年被爆介入和已婚老闆郭柏均同居生女，讓正宮林咚咚（本名林家慧）氣得提告侵害配偶權，並求償80萬元，士林地院15日最後一次開庭，雪碧與郭未出庭，法官諭知11月29日宣判。《東森新媒體ETtoday》訪問林咚咚，她表示一切尊重法官判決。

上月8日首次開庭雪碧與郭柏均未現身也沒委任律師，林咚咚則與委任律師朱容辰出庭。律師主張，雪碧在2019年11月30日產下一女，與已婚郭柏均逾越男女正常交往之情仍持續到2020年3月、4月，依戶籍登記資料所登記母親欄位為方祺媛（雪碧），對雪碧、郭柏均求償共80萬。

律師更當庭表示，「壹壹產後護理之家」曾對郭柏均提出告訴，指控郭柏均「安排其妻方祺媛入住壹壹產後護理之家作月子，共消費新台幣16萬9188元」，卻沒有繳清就落跑，涉犯《刑法》詐欺罪，事後郭柏均委託友人繳清，告訴人表明撤回告訴，獲不起訴，但也因為這份處分書，更確定2人原本撲朔迷離關係。

▼正宮林咚咚對丈夫郭柏均與雪碧提告求償。（資料圖／記者李毓康、蕭雅玲攝）
 ▲▼林咚咚、郭柏均。（圖／記者李毓康、蕭雅玲攝）

庭後，林咚咚接受記者訪問，看似堅強的她，提起被介入婚姻這件事情，淚水忍不住潰堤，她語帶哽咽表示「講到這個會想哭，之前她（雪碧）上節目時，當記者問她是『會想跟林咚咚同台嗎』，她居然又把我挖出來，甚至回『我怕她潑我硫酸』，看到這個新聞很生氣，已經沒想要相提並論了，又被拿出來文章，當天就火速提告。」林咚咚接著難過稱，「我已經很久很久不會去Follow他的訊息，我的生活其實蠻需要正常。現在已經好很多，只是提到這件事還是會有點難過。」

郭柏均曾在去年2月8日開記者會澄清自己與雪碧關係，甚至自嘲「台灣第一渣男」，暗示記者妻子林咚咚2019年產下第3子不是他的種，對此涉嫌妨害名譽，林咚咚向他求償20萬與侵害配偶權80萬，共求償100萬元，法院也會一併審理，全案11月29日宣判。

《東森新媒體ETtoday》稍早詢問今僅委任律師出庭的林咚咚，她則心情平穩回應，「雖然知道她（雪碧）現在態度避不面對，但一切仍尊重法官判決，再累再苦都要為了小孩撐下去」。
 

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
壯漢擋路找碴　美女醫狠催油門：剛鋸了幾個胸骨我會怕你？
22歲男偶像認愛經紀人！　淚崩擁女友：不想遇粉絲再被甩開手
「冒出5種痣」致死率超高！　71%長在你沒注意的部位
「情色教主」勾人夫生女　月子中心提告成鐵證
什麼東西漲到心痛？　「3物貴到哭」網喊最扯是它
岳母自爆「愛上準女婿」拒出席婚禮　新娘崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男違停遭攔查慘了　車上一堆毒品！毒果汁包印「玩很大」

情色教主勾人夫生女　月子中心提告成鐵證...正宮PK小三結果將揭曉

外婆永遠等不到人！嬤騎車背1歲孫女遇劫　砂石車駕駛奪2命送辦

新北檢預先拍賣扣案BMW跑車保值　11人搶標117萬成交

屏東也見行車暴力！被按喇叭竟持菜刀砍機車　騎士嚇壞急衝報警

補習班老師遭控打學童　屏東縣府：查處屬實最重罰60萬

慶生會變調！虎尾KTV外鬥毆影片瘋傳　兩派人馬互看不順眼爆衝突

台中4煞狂砸賓士！跳車頂全景天窗猛敲　網驚：全民瘋球棒

換臉太惡劣！《這群人》告小玉妨害名譽　刑事局：筆錄約1小時

獨／祖孫遭輾斃！爸替1歲女蓋衣遮住破碎身軀…最後一面惹鼻酸

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

桃園男違停遭攔查慘了　車上一堆毒品！毒果汁包印「玩很大」

情色教主勾人夫生女　月子中心提告成鐵證...正宮PK小三結果將揭曉

外婆永遠等不到人！嬤騎車背1歲孫女遇劫　砂石車駕駛奪2命送辦

新北檢預先拍賣扣案BMW跑車保值　11人搶標117萬成交

屏東也見行車暴力！被按喇叭竟持菜刀砍機車　騎士嚇壞急衝報警

補習班老師遭控打學童　屏東縣府：查處屬實最重罰60萬

慶生會變調！虎尾KTV外鬥毆影片瘋傳　兩派人馬互看不順眼爆衝突

台中4煞狂砸賓士！跳車頂全景天窗猛敲　網驚：全民瘋球棒

換臉太惡劣！《這群人》告小玉妨害名譽　刑事局：筆錄約1小時

獨／祖孫遭輾斃！爸替1歲女蓋衣遮住破碎身軀…最後一面惹鼻酸

GU模特兒「中條彩未」私服單品都讓人生火　小細節穿出清新透明感

HOLD住姐開刀割痔瘡！尷尬爆「整個過程太地獄」：一直在廁所槍戰

大S婆婆懶理汪小菲婚變「豪宅備大餐」曝兒行蹤！留言意有所指引關注

關於通膨知道多少？央行5大QA替民眾解惑

【英語多益通】萬物齊漲！「通膨」英文怎麼說？

要跟林靜儀一起正面迎戰　蔡英文：讓台灣隊越來越壯大

李荷妮「只因一原因」狂練越南語！李相侖難忘台灣花生湯

三大名師推薦熱門潛力股！離岸風電、外資喊買車用CIS 　6檔各擁題材

續行時間20小時　彩虹-6無人機裝載300公斤偵察設備

北市發1500元儲值金首日！1萬張敬老、愛心卡領失敗　最快17日才能拿

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

竹聯幫大哥半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！4名車一字排開

最後身影曝！竹聯大哥橫死　弟幫穿壽衣驚見駭人畫面

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

瑪莎惡少「幕後集團」超囂張！豪車車牌全是2580

疑買完菜回家…北市嬤載1歲孫女「遭砂石車輾斃」

淨水器二代幹話　認了架住男大生

雲林兩派談判鬥毆　2人重傷

1歲孫女奶嘴還掛身上！嬤孫雙亡遺體送殯儀館相驗

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

撞擊瞬間曝光！祖孫遭砂石車輾過雙亡

更多熱門

相關新聞

給爸抱小狗露勝利笑　鄙視臉看媽

給爸抱小狗露勝利笑　鄙視臉看媽

這就是養狗日常！飼主Nina Chiu13日在臉書社團分享兩張生氣照，原來這天回到家，驚見老公抱著愛犬奕寶甜蜜蜜，奕寶則露出一抹自信笑，用勝利的笑容鄙視媽媽。這下媽媽超生氣，認真懷疑老公「抱的是人不是狗」。

拿老婆的iPhone6玩遊戲　意外抓到她外遇

拿老婆的iPhone6玩遊戲　意外抓到她外遇

罹癌夫搞小三！妻照顧20年割斷他頸動脈

罹癌夫搞小三！妻照顧20年割斷他頸動脈

毛小三硬擠雙人床　她控：自從牠來後只抱牠

毛小三硬擠雙人床　她控：自從牠來後只抱牠

挽不回前妻疑她有新歡　五金行小開勒頸殺人還辱屍

挽不回前妻疑她有新歡　五金行小開勒頸殺人還辱屍

關鍵字：

雪碧情色教主林咚咚配偶外遇小三

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面