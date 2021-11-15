情色教主勾人夫生女　月子中心提告成鐵證...正宮PK小三結果將揭曉

▲情色教主雪成小三且未婚生女，讓正宮林咚咚提出告訴，求償80萬元。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

記者黃宥寧／台北報導

「情色教主」雪碧（本名方祺媛）前年被爆介入和已婚老闆郭柏均同居生女，讓正宮林咚咚（本名林家慧）氣得提告侵害配偶權，並求償80萬元，士林地院15日最後一次開庭，雪碧與郭未出庭，法官諭知11月29日宣判。《東森新媒體ETtoday》訪問林咚咚，她表示一切尊重法官判決。

上月8日首次開庭雪碧與郭柏均未現身也沒委任律師，林咚咚則與委任律師朱容辰出庭。律師主張，雪碧在2019年11月30日產下一女，與已婚郭柏均逾越男女正常交往之情仍持續到2020年3月、4月，依戶籍登記資料所登記母親欄位為方祺媛（雪碧），對雪碧、郭柏均求償共80萬。

律師更當庭表示，「壹壹產後護理之家」曾對郭柏均提出告訴，指控郭柏均「安排其妻方祺媛入住壹壹產後護理之家作月子，共消費新台幣16萬9188元」，卻沒有繳清就落跑，涉犯《刑法》詐欺罪，事後郭柏均委託友人繳清，告訴人表明撤回告訴，獲不起訴，但也因為這份處分書，更確定2人原本撲朔迷離關係。

▼正宮林咚咚對丈夫郭柏均與雪碧提告求償。（資料圖／記者李毓康、蕭雅玲攝）



庭後，林咚咚接受記者訪問，看似堅強的她，提起被介入婚姻這件事情，淚水忍不住潰堤，她語帶哽咽表示「講到這個會想哭，之前她（雪碧）上節目時，當記者問她是『會想跟林咚咚同台嗎』，她居然又把我挖出來，甚至回『我怕她潑我硫酸』，看到這個新聞很生氣，已經沒想要相提並論了，又被拿出來文章，當天就火速提告。」林咚咚接著難過稱，「我已經很久很久不會去Follow他的訊息，我的生活其實蠻需要正常。現在已經好很多，只是提到這件事還是會有點難過。」

郭柏均曾在去年2月8日開記者會澄清自己與雪碧關係，甚至自嘲「台灣第一渣男」，暗示記者妻子林咚咚2019年產下第3子不是他的種，對此涉嫌妨害名譽，林咚咚向他求償20萬與侵害配偶權80萬，共求償100萬元，法院也會一併審理，全案11月29日宣判。

《東森新媒體ETtoday》稍早詢問今僅委任律師出庭的林咚咚，她則心情平穩回應，「雖然知道她（雪碧）現在態度避不面對，但一切仍尊重法官判決，再累再苦都要為了小孩撐下去」。

