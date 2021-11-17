他納悶「硬要去台北念書」是學歷鍍金？網戳破心態：我看你才不懂

▲台北讀大學資源比較多嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友納悶，他觀察到親戚的小孩有個共通點，每個都堅持要「去台北念大學」，即使考不上有名的公立大學，也寧願跑去台北讀私立大學，不願留在家鄉念書，但現在網路發達，明明在哪個縣市讀書都能用手機直接查資料，「去台北念書真的可以開眼界嗎？」

原PO在PTT表示，他本身住在南部，家裡親戚的小孩都嚮往到台北讀書，即使是私立學校也一定要去，「好像去台北念了大學，那張學歷就像是鍍了金一樣，比其他的大學畢業證書更值錢」，理由不外乎就是去台北才能開眼界、接受更多教育資源，但原PO聽了完全不認同。

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原PO認為，以前年代網路還未普及，去台北念書確實能得到更多資訊、更好的師資，即使是在圖書館查資料，台北的書籍也會更齊全，「可是現在不是都有網路了嗎？」網路發達縮短城鄉差距，在南部讀書也能透過網路接收第一手資訊，「反正都是用網路查找資料，那念南部不是更好可以省錢嗎？好處不是比去台北念書更多嗎？」

▲網友說真的有差。（圖／翻攝自PTT）



網友點出，即使網路發達，但台北的資源依然比較多，「在南部長大南部念大學的助理考上台北的研究所，才跟我分享差太多，光是可以看的展演出各式各樣的活動，眼界整個大開」、「一堆演講、展覽都只在台北有辦」、「競爭力有差，考研究所時聽在中部念大學的補習班朋友說，台中的讀書會跟台北讀書會風氣完全不能比，台北競爭激烈許多」、「資源無價，工作機會也多很多。」

網友也戳破學生心態，其中一大因素是想脫離父母，到台北見識不同的生活圈，「多的是想去玩，想當都市人的感覺，學歷鍍金是說服父母的藉口」、「我看你才是不懂，台北的大學生活真的好玩多了」、「娛樂很多啦，鄉下小孩都想去大城市看一看」、「是想逃離家裡呀！不用被爸媽管多爽，我當年唸書也是南下呀！」