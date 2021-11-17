汐止棒棒哥遭辣椒水射臉…狼狽沖水還逞凶！「3分鐘互嗆」對話曝

記者張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止區新興路昨(16日)晚間8時許上演「棒棒哥大戰辣椒水」，長達30秒影片在網路上瘋傳，21歲的汽車駕駛林男因不滿前方機車騎士陳男(34歲)車速過慢擋住動線，憤而攔車並持木棒揮舞逞凶，不料卻反遭陳男「辣椒水射滿臉」，當場失去戰鬥能力，事後陳男還錄下一段長達3分鐘影片，曝光雙方完整互嗆對話。

▲汐止棒棒哥遭噴辣椒水後，一邊沖眼睛一邊仍與騎士互嗆。（圖／翻攝記者爆料網）

該段影片是在林男遭噴辣椒水後，陳男為自保而拍攝的片段，片長3分18秒，影片一開頭陳男即拍攝林男汽車車號，完整對話如下：

陳：這個車號XXX，剛才轉彎時直接硬切出來超車，拿棍子打我，就是這個人(拍攝林男)，剛才拿棍子攻擊我。

林：拿棍子攻擊你？你先噴我辣椒水的拉！

陳：齁齁，你先拿棍子打我手指的。

林：你沒噴到我會打你手指齁拉？

陳：你先攻擊我的，你拿著凶器衝過來啊，打到我手指受傷了喔。

林：你讓我眼睛受傷，我一定告你啊。

陳：這個是合法的鎮暴武器，眼睛不會受傷，你沖水30分鐘後就沒事了，可是你打到我手指，有點骨折受傷了。

林：拎娘勒！(轉身)

陳：沒關係，你可以繼續逞兇鬥狠，可以繼續沒關係，右轉的時候硬要從車道超車，我右轉還沒完成你就要超車，在那邊罵，我都不曉得你到底怎麼一回事了。

林：你有行車紀錄器嘛，誰先罵誰的拉？

陳：我有行車紀錄器阿。

林：你罵我廢物嘛，有沒有拉？

陳：沒關係啊，警察來了看行車紀錄器就知道啦，是誰先罵誰的？不就你嗎？

林：你先罵我廢物的嘛！

陳：沒有吧，是你先罵我的吧？而且你拿棍子朝我衝過來喔！

(低頭沖水，女伴上前關心)

陳：小姐、小姐，你可以去便利商店買一瓶牛奶給他沖眼睛比較快。

(女伴不理，打電話)

陳：年輕人很衝動嘛！

(林男持續低頭沖水60秒，2人無對話，陳男轉拍攝地上證物)

陳：棍子、棍子！

轄區警方表示，林男因眼睛遭噴辣椒水，眼部、頸部紅腫，後續送往國泰醫院就醫；而陳姓騎士也因右手食指受傷，雙方均已提告、互控傷害。警方初步了解，林男剪車攔人理論行為已涉及違規，可開罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，而下車與騎士理論時林男又併排停車，依法可開罰2400元罰鍰。警方呼籲，民眾應冷靜處理行車糾紛，切勿因一時情緒憤怒而因小失大。

▼汐止棒棒哥戰鬥力遭辣椒水瓦解影片在網路上瘋傳。（圖／記者張君豪翻攝）