　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汐止棒棒哥遭辣椒水射臉…狼狽沖水還逞凶！「3分鐘互嗆」對話曝

記者張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止區新興路昨(16日)晚間8時許上演「棒棒哥大戰辣椒水」，長達30秒影片在網路上瘋傳，21歲的汽車駕駛林男因不滿前方機車騎士陳男(34歲)車速過慢擋住動線，憤而攔車並持木棒揮舞逞凶，不料卻反遭陳男「辣椒水射滿臉」，當場失去戰鬥能力，事後陳男還錄下一段長達3分鐘影片，曝光雙方完整互嗆對話。

▲▼汐止棒棒哥與辣椒騎士互嗆。（圖／翻攝記者爆料網）

▲汐止棒棒哥遭噴辣椒水後，一邊沖眼睛一邊仍與騎士互嗆。（圖／翻攝記者爆料網）

該段影片是在林男遭噴辣椒水後，陳男為自保而拍攝的片段，片長3分18秒，影片一開頭陳男即拍攝林男汽車車號，完整對話如下：

陳：這個車號XXX，剛才轉彎時直接硬切出來超車，拿棍子打我，就是這個人(拍攝林男)，剛才拿棍子攻擊我。

林：拿棍子攻擊你？你先噴我辣椒水的拉！

陳：齁齁，你先拿棍子打我手指的。

林：你沒噴到我會打你手指齁拉？

陳：你先攻擊我的，你拿著凶器衝過來啊，打到我手指受傷了喔。

林：你讓我眼睛受傷，我一定告你啊。

陳：這個是合法的鎮暴武器，眼睛不會受傷，你沖水30分鐘後就沒事了，可是你打到我手指，有點骨折受傷了。

林：拎娘勒！(轉身)

陳：沒關係，你可以繼續逞兇鬥狠，可以繼續沒關係，右轉的時候硬要從車道超車，我右轉還沒完成你就要超車，在那邊罵，我都不曉得你到底怎麼一回事了。

林：你有行車紀錄器嘛，誰先罵誰的拉？

陳：我有行車紀錄器阿。

林：你罵我廢物嘛，有沒有拉？

陳：沒關係啊，警察來了看行車紀錄器就知道啦，是誰先罵誰的？不就你嗎？

林：你先罵我廢物的嘛！

陳：沒有吧，是你先罵我的吧？而且你拿棍子朝我衝過來喔！

(低頭沖水，女伴上前關心)

陳：小姐、小姐，你可以去便利商店買一瓶牛奶給他沖眼睛比較快。

(女伴不理，打電話)

陳：年輕人很衝動嘛！

(林男持續低頭沖水60秒，2人無對話，陳男轉拍攝地上證物)

陳：棍子、棍子！

轄區警方表示，林男因眼睛遭噴辣椒水，眼部、頸部紅腫，後續送往國泰醫院就醫；而陳姓騎士也因右手食指受傷，雙方均已提告、互控傷害。警方初步了解，林男剪車攔人理論行為已涉及違規，可開罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，而下車與騎士理論時林男又併排停車，依法可開罰2400元罰鍰。警方呼籲，民眾應冷靜處理行車糾紛，切勿因一時情緒憤怒而因小失大。

▼汐止棒棒哥戰鬥力遭辣椒水瓦解影片在網路上瘋傳。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
全國750萬學生個資遭駭！身分證號、父母職業、住址、電話被轉
獨／超速罰單開錯了！　警方認了撤回34張
夜會女議員「牽手依偎」　周勝考發聲明：兄妹互動
快訊／北市幼兒園「2童1師」被蜂叮傷　警消也遭攻擊
棒棒哥被射臉！狼狽沖水繼續嗆　完整影片曝光
連千毅求饒「月薪只50k」　曾跩嗆澎恰恰這句被挖出
「不爽被超」拿棒攔車：屌什麼東西？　球棒哥到案了
18位「高端戰士」衝混打！　這廠牌最多人選
前衛生局長偷吃女秘書！　被控停國道「車震口愛」GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教名師聯手駭客偷全國750萬學生資料　貴族學校學生個資全曝光

抓到了！持假證件闖海軍營區疑竊取機密　退役少校高雄市區落網

快訊／北市幼兒園「1師2童」被蜂咬傷　警消爬樹摘巢也慘遭攻擊

虐殺粗工再爆狠打鄰居！起底「弘旺」老闆黑歷史　竟是超狠大咖

聯結車駕駛國道為撿一顆檳榔減速　釀3車追撞1人慘被夾爆枉死

「不爽被超」攔車飆：屌什麼東西？　「球棒哥」到案了

快訊／眠月線登山步道再傳意外！　女滑落2號隧道腳踝骨折

八大行復業酒客狂歡未帶黃卡　酒店業者挨罰最高1萬5

沿街對路人叫罵、飆五字經拉女警頭髮　桃園醉男下場出爐

快速公路旁火辣口愛+車震　前衛生局長偷吃秘書判賠50萬元

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

補教名師聯手駭客偷全國750萬學生資料　貴族學校學生個資全曝光

抓到了！持假證件闖海軍營區疑竊取機密　退役少校高雄市區落網

快訊／北市幼兒園「1師2童」被蜂咬傷　警消爬樹摘巢也慘遭攻擊

虐殺粗工再爆狠打鄰居！起底「弘旺」老闆黑歷史　竟是超狠大咖

聯結車駕駛國道為撿一顆檳榔減速　釀3車追撞1人慘被夾爆枉死

「不爽被超」攔車飆：屌什麼東西？　「球棒哥」到案了

快訊／眠月線登山步道再傳意外！　女滑落2號隧道腳踝骨折

八大行復業酒客狂歡未帶黃卡　酒店業者挨罰最高1萬5

沿街對路人叫罵、飆五字經拉女警頭髮　桃園醉男下場出爐

快速公路旁火辣口愛+車震　前衛生局長偷吃秘書判賠50萬元

2022 Yamaha Tmax運動大羊亮相　升級數位儀表、內建導航更科技！

6歲女童染多種性病　竟是媽媽害的！2男認了性侵「最重關到死」

張綱維控民航局「違法越權」對遠航撤照　要求國賠50億與復照！

中信盃黑豹旗／羅東高工轉木棒首闖32強　成績其次！態度最重要

西蒙斯客場6連戰缺席　七六人開鍘每場罰款破千萬台幣

女星集郵《魷魚遊戲》！影帝也瘋狂　李奧納多興奮問：他們在哪？

謝淑薇WTA年終賽女雙冠軍戰門票到手！　個人生涯第2冠就差一勝

前NBA籃網扣將麥卡洛降臨PLG　新北國王3洋將到齊

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

社會熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

即／桃園新屋郵局車道起火「包裹燒光光」！

巨乳長腿辣妹排排站　海八男客拿不出小黃卡

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

貴婦大鬧微風遭上銬尖叫　業者喊告！她嗆：無良

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

曠職1天「被扣9900元」　檳榔西施氣炸申訴

更多熱門

相關新聞

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

全國各地行車糾紛衝突頻傳！16日晚間20許、新北市汐止區新興路發生一起行車糾紛，原來一汽車駕駛不滿前方機車騎士擋住行車動線，憤怒之下剪下機車攔車理論，雙方大吵汽車駕駛持木棍追打機車騎士，遭騎士取出辣椒水反擊、事後汽車駕駛眼睛、脖子紅腫送醫治療，警方介入調查、目前雙方均向對方提出傷害告訴，警方受理偵辦中。

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

汐止男開租賃車閃貓失控　撞爛路邊7機車

汐止男開租賃車閃貓失控　撞爛路邊7機車

新北市圖汐止分館「借書換戲票」

新北市圖汐止分館「借書換戲票」

關鍵字：

汐止辣椒水

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

李千那爆假戲真做黃尚禾！

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面