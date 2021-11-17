10年捐款達百萬　空姐比基尼秀身材做公益！2022年曆今起開賣

▲2022年空姐愛心年曆今天發售。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

長榮航空空服員自主發行《空姐愛心年曆》，今年已邁入第11年。年曆發起人林佳楓表示，迄今募集捐贈已超過800萬元，每賣一本就會捐出100元給公益團體。但今年受到疫情影響，2022年曆本來預計停售，但依舊於11月時緊急趕工發行，受疫情影響2022年主題為「回到過去」並以比基尼照片為主軸，且以24節氣製作成手札，預計發售2000本。

空姐愛心年曆今年邁入第11年，發起人林佳楓今率領數名空姐召開「空姐愛心年曆十一週年，2022回到過去」記者會。

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林佳楓表示，過去10年來空姐們親力親為，從攝影、化妝、服裝都是空姐們利用休假時間完成，每賣出一本月曆就捐款100元給慈善機構，至今累積捐贈金額已達800萬元。但今年受疫情影響，2022年曆本預計停刊，但接獲不少民眾詢問，發現年曆乘載了很多民眾的期望，故於今年11月緊急發行。

林佳楓說，由於是緊急發行，照片則採用2017至2018年間未使用的花絮照片，主題為回到過去，象徵懷念疫情前無拘無束、自在的生活，照片則以比基尼為主軸，共計25張。此外，2022年曆型態也有變革，過去多以桌曆、掛曆形式發售，今年則以民俗24節氣為發想設計成生活手札，以新型態帶給民眾新的希望。

空姐謝孟茹過去曾拍攝過4屆年曆，並曾攜兩子入鏡，穿著比基尼與兩子在沙灘上玩耍，拍出積極陽光的一面，也象徵即便身為兩個孩子的母親，也能兼顧家庭和工作。謝孟茹說，希望明年還能跟兒子一起入鏡，但即將屆滿40歲，會努力維持好身材。

空姐愛心年曆每本售價290元，詳細資訊可上網站查詢。



▲2022年空姐愛心年曆今起發售，以比基尼照片為主軸並以手札方式呈現。（圖／記者許維寧攝）