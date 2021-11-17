罹癌「體重驟降10kg」！孫道存生活無法自理…病情惡化今晨病逝

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，日前因為犯下偽造文書罪遭判刑3年，犯下公益侵占罪遭判刑1年半，2案均定讞後，再度發監執行。不過，孫道存於執行期間因多重慢性疾病及腫瘤病史，台北監獄持續安排其就醫，但其病況仍無改善，體重驟降超過10公斤，最終獲准保外就醫，不過不幸消息仍於17日凌晨傳出，孫道存因癌症逝世，享壽72歲。

▲孫道存罹癌後體重驟降對比，右圖為今年4月孫道存入監畫面。（圖／ETtoday資料照）

孫道存因犯下偽造文書罪遭判刑3年、公益侵占罪遭判刑1年半，2案均定讞後，再度發監執行，而孫道存向法院聲請定應執行刑，主張自己因生病、年事已高，請求執行3年2月，一二審均裁定應執行4年3月，孫道存再抗告，最高法院駁回，孫道存確定還要執行4年3月。

不過，孫道存在執行期間，因多重慢性疾病及腫瘤病史，台北監獄持續安排他到2家醫院治療及住院，期間還安排了腸胃鏡及電腦斷層等檢查，但他在經過藥物、抗生素及手術等治療，病況卻仍無改善，體重驟降逾10公斤，就連日常生活都需仰賴他人。

對此，台北監獄經過第三家醫院等病歷摘要及診斷，在綜合評估其嚴重性後，准許孫道存於10月1日保外就醫，但不幸消息於17日傳出，孫道存於凌晨因癌症病逝，享壽72歲。