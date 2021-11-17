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北市信義區驚爆砍人！竹聯2煞雙開山刀闖炭烤店　服務生慘噴血

記者張君豪／台北報導

16日晚間23時36分、台北市信義區松山路某炭烤店內發生酒客肢體衝突，警方獲報後派遣快打部隊到場維安、結果發現在店內飲酒作樂的尤姓、蕭姓男子疑因酒後不滿該炭烤店服務生態度，外出拿開山刀返回店內砍人，曾姓服務生因出手防禦導致左手臂被砍，當場血流如注、經警方緊急通知救護人員送往台北醫學院搶救，所幸無生命危險、警方鎖定涉案刀客身分展開追查。

▲信義區松山路燒烤店16日深夜發生竹聯幫成員持開山刀砍人事件。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲信義區松山路燒烤店16日深夜發生竹聯幫成員持開山刀砍人事件。（圖／翻攝黑色豪門企業）

信義警方表示：經調閱店內監視器，發現兩名持開山刀行兇的男子， 先搭乘計程車到店外並持預先準備的開山刀，闖入店內砍殺曾姓被害人後步行離開，警研判兇手有犯罪經驗，藉步行裡開規避警方查緝。

警方擴大調閱監視器後，鎖定搭載刀手的計程車司機，專案小組根據叫車紀錄鎖定呂男涉案，呂男向警方說明，當天純屬幫忙叫車，並不知道兩人要去犯罪。警方查出計程車司機在大安區喬治工商旁讓蕭姓、尤姓兩名兇嫌上車後，專程前往松山路該炭烤店內，疑似兇嫌與店內服務生有宿怨特地攜帶開山刀前往行兇。

警方據此鎖定下手兇嫌是竹聯幫平堂成員尤男（31歲、有毒品等多項前科）與另名蕭姓男子（20歲）攜帶兩把開山刀到該店入內行兇砍人；信義分局在17日上午約談尤男等人到案說明、尤男說：因為之前曾到該店消費，認為曾姓服務生態度囂張，雙方發生口角衝突，才會在當天帶著小弟到店內復仇。

至於被砍的曾姓服務生因防禦對方持刀攻擊，造成左手腕、手掌被砍、包紮後並無生命危險，事後堅持對兩名有竹聯黑幫背景的刀手提告傷害罪，信義警方已約談兩涉案人到案，並深入追查幕後有無幫派大哥指使、以及該起衝突幕後主因。

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