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車勤員要穿褲裝禦寒！台鐵曝會議結果：短裙得「再穿4年」

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵女性車勤員制服只有裙裝。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵女性車勤員制服為裙裝，即使冬天也必須身穿短裙搭配透膚絲襪，在寒流來襲的日子是一大考驗。台鐵產業工會呼籲，盼台鐵給予女性車勤同仁冬季褲裝制服，且不分男女要有足夠的機能性禦寒大衣。不過台鐵局表示，近日勞資會議已達成共識，勞方同意以目前既有款式制服辦理「111年至114年制服採購」事宜。

台鐵產業工會表示，在車上販售便當的女性車勤制服一直都是以裙裝在車上工作，也是台鐵局內唯一沒有褲裝可以穿的職種。產工理事劉安庭表示，年底新的3000型城際列車上線，臺鐵宣示這是列車服務的嶄新里程碑，但提供服務的車勤人員卻仍須在寒風中受凍，真的能提供溫暖的服務嗎？

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產工代表廖于陞表示，車勤人員對於只有裙裝的制服有五大問題，其中有超過9成認為冬天天冷裙裝不保暖，再來是絲襪易耗損壞、活動不方便及走光、如廁等問題。

▲▼台鐵產業工會今天上午與民進黨立委范雲、國民黨立委洪孟楷、台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安、時代力量立委王婉諭舉行「女性車勤要新增褲裝，制服保暖要配套措施」記者會。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台鐵產業工會今天上午與民進黨立委范雲、國民黨立委洪孟楷、台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安、時代力量立委王婉諭舉行「女性車勤要新增褲裝，制服保暖要配套措施」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

調查顯示，車勤人員認為，褲裝能解決裙裝帶來的不便，加強保暖、活動方便。如果可以新增褲裝，有超過7成的車勤員工希望提供冬夏兩種褲裝，或是規定顏色穿自己的褲子，也較可依季節去做更換。

另外有調查同仁對於新式制服樣式，多數傾向於可設計多款讓員工票選，其中有超過半數的員工希望也能在制服設計方面參與試穿、套量一起討論，而不是像往年直接設計製作發送。

產工總合員工意見，台鐵同仁對於制服的改善有三點，包括讓員工參與討論制服設計以及多個樣式來票選、制服可依照季節來設計不同材質及樣式、車勤方面希望能提供褲裝。

不過台鐵局表示，在11月9日的勞資會議中，勞方同意以目前既有款式制服辦理「111年至114年制服採購」事宜。針對產工訴求，將辦理車勤服務員工之「冬季制服裙子改為長褲」意願調查，其調查結果將做為未來重新設計制服招標案的依據。

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