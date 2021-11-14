行控4.0棄現有技術「從零開始」挨批　台鐵回應砍掉重練原因

台鐵欲自行研發行車控制4.0系統，盼讓行控中心從遠端掌握列車狀況。（圖／記者徐文彬攝）



記者許維寧／台北報導

台鐵於108年普悠瑪事故後提升行車安全，欲由台鐵自行研究開發行車控制4.0系統，盼能讓行控中心從遠端掌握列車操控，日前以最有利標方式由理立公司得標。但遭外界質疑自行研發的行控系統於未來整合上有其難度，台鐵今（14）也回應，該計劃以參考過國外系統並進行分析，並未設限於特定系統框架內，又綜合考量成本效益、技術自主等層面，確實有必要自行研發符合台灣環境需求。

台鐵欲推行行車控制4.0系統。日前有媒體報導，該系統由理立公司得標，但卻遭外界質疑自行研發的行控系統於未來整合上有其難度，又行控系統並非新技術，但台鐵卻非要從頭開始研發。且理立公司來頭神秘，難查其相關資訊。

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台鐵則回應，該行控4.0計畫結合軌道、車載、號誌、電訊、資訊等技術專業與過往經驗，經多次內部會議及外部專家學者座談會共同研討，就既有系統不足之處，再參考日本、歐美等系統發展進行分析，以此建構出4.0系統發展內容，盼符合台鐵局行車控制及保護系統提升需求，並未設限於特定系統架構之框架。

台鐵表示，目前以5G、多元行動通訊為架構行車控制系統，國際尚未制定統一規範，綜合考量成本效益、技術自主與國內軌道產業生態系發展，確實有必要透過自行研發制定符合台鐵運轉需求、軌道產業發展。

台鐵也說明，本研究發展案是規劃於既有台鐵局列車控制系統中，評估增加即時通訊、連續列車監控、精準定位、車載號誌等四種功能，並具防止列車衝撞、防止列車超速、防止道岔切換錯誤導致列車進入錯誤股道、及防止列車危及道旁施工人員防護。系統也復以無線訊息傳輸，全面連續監控，防範車輛故障以及駕駛操作失不當。

行控4.0計畫已納入「2020交通科技產業政策白皮書」-「發展國內智慧鐵道4.0技術」方案。台鐵說明，內部對此成立工作小組研議，並邀請專家學者座談及實地訪查，研析本土列車安全控制系統需求，才逐漸發展提出4.0系統研究發展計畫。計畫於109年12月獲科技部國家科學技術發展基金管理會審查核定，由科發基金補助6946萬元。後續依法公開招標，由理立公司得標，將依據科發基金補助規定及合約規定，要求得標廠商完成預期成果。

台鐵說，該案研究成果也會依科發基金管理會「補助計畫全面辦理考評作業之配套措施」進行分期考評，未來研究成果將請鐵道研發中心等相關單位協助進行服務及營運驗證及認證。