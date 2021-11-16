24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

▲女網友感嘆「大家都幾歲才經濟獨立，像我一樣24歲了，還在跟家裡拿錢的人多嗎」。（圖／翻攝自pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她大學畢業一年左右，因為找工作不順利，所以仍會跟爸媽拿錢，支付房租及生活開銷，只是日前聽見朋友在聊天時，無意間說出「都幾歲了還在拿錢不丟臉嗎」，讓她完全不敢告訴朋友，自己還在跟家人拿錢，也好奇「24歲還在跟家裡拿錢的人多嗎？」

原PO在Dcard表示，她大學畢業已經有一年，但找工作卻不太順利，目前只有做兼職加減賺些錢，但因為人在北部，所以房租及生活開銷都很大，兼職的錢不夠養活自己，「一直到現在，還在跟爸媽拿錢繳房租及生活費，一個月拿一萬五左右，不然真的活不下去」。

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她感嘆，身邊除了還在唸研究所的朋友，其他人都已經經濟獨立了，有人甚至會給孝親費，加上之前聽到朋友聊天，有人說「都幾歲了，還在拿錢不丟臉嗎」，雖然不是在說她，但也讓她每次聚會，都不敢講自己還在跟爸媽拿錢。

她最後說，自己其實有一直在努力，精進工作能力、持續投履歷，希望能趕快找到好工作，也好奇「大家都幾歲才經濟獨立，像我一樣24歲了，還在跟家裡拿錢的人多嗎？」

▲網友建議原PO「如果在北部工作一直不順，還是回家鄉工作比較好」。（圖／翻攝自pakutaso）

貼文一出立刻網友熱議，有人說，「換個角度想，這些都是父母的愛啊，有在努力改變就好」、「我快26了，還在讀書沒工作過，打工經驗都是0，我比較想問這種人多嗎」、「沒必要在意別人的想法，每個人的生活都不同」。

也有人建議「怎麼不回家住，在附近找工作就好，反正也是兼職，還是說你有什麼遠大的目標」、「在北部活不下去，何不考慮回家鄉」、「如果在北部工作一直不順，還是回家鄉工作比較好」。

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