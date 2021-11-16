　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲女網友感嘆「大家都幾歲才經濟獨立，像我一樣24歲了，還在跟家裡拿錢的人多嗎」。（圖／翻攝自pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她大學畢業一年左右，因為找工作不順利，所以仍會跟爸媽拿錢，支付房租及生活開銷，只是日前聽見朋友在聊天時，無意間說出「都幾歲了還在拿錢不丟臉嗎」，讓她完全不敢告訴朋友，自己還在跟家人拿錢，也好奇「24歲還在跟家裡拿錢的人多嗎？」

原PO在Dcard表示，她大學畢業已經有一年，但找工作卻不太順利，目前只有做兼職加減賺些錢，但因為人在北部，所以房租及生活開銷都很大，兼職的錢不夠養活自己，「一直到現在，還在跟爸媽拿錢繳房租及生活費，一個月拿一萬五左右，不然真的活不下去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她感嘆，身邊除了還在唸研究所的朋友，其他人都已經經濟獨立了，有人甚至會給孝親費，加上之前聽到朋友聊天，有人說「都幾歲了，還在拿錢不丟臉嗎」，雖然不是在說她，但也讓她每次聚會，都不敢講自己還在跟爸媽拿錢。

她最後說，自己其實有一直在努力，精進工作能力、持續投履歷，希望能趕快找到好工作，也好奇「大家都幾歲才經濟獨立，像我一樣24歲了，還在跟家裡拿錢的人多嗎？」

失意男子示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲網友建議原PO「如果在北部工作一直不順，還是回家鄉工作比較好」。（圖／翻攝自pakutaso）

貼文一出立刻網友熱議，有人說，「換個角度想，這些都是父母的愛啊，有在努力改變就好」、「我快26了，還在讀書沒工作過，打工經驗都是0，我比較想問這種人多嗎」、「沒必要在意別人的想法，每個人的生活都不同」。

也有人建議「怎麼不回家住，在附近找工作就好，反正也是兼職，還是說你有什麼遠大的目標」、「在北部活不下去，何不考慮回家鄉」、「如果在北部工作一直不順，還是回家鄉工作比較好」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
快訊／北市刑事小隊長涉洩個資！北檢聲請羈押禁見
黃子佼要當爸爸了！經紀人曝孟耿如近況
吳鳳揭「南北差異」90%都中！　釣出網友一排認同
快訊／桃園夜市商圈晚間大火！橘光「照亮夜空」濃煙狂竄
貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制
快訊／孟耿如宣布懷孕！　「寶寶性別成亮點」曝：已在肚子裡3個
台獨如果繼續踩紅線？　國台辦：將不得不採取斷然措施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊擊敗強手　奪台南市長盃冠軍

全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早就贏了

緊急搶救心跳停止！　安南醫心臟血管中心成功搶救4位南科人生命

【廣編】國泰藝術節「與雲門共舞」前進台中　2天吸引近千人

頂新和德宣揚老屋美好　「百年臺北與老屋」系列講座文房登場

明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

高端也有即期品？24萬劑效期只到月底　指揮中心：僅供檢驗非施打

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

弟弟把1000包餅乾塞滿姐姐房間　她回家見狀傻眼：你給我收拾好！

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊擊敗強手　奪台南市長盃冠軍

全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早就贏了

緊急搶救心跳停止！　安南醫心臟血管中心成功搶救4位南科人生命

【廣編】國泰藝術節「與雲門共舞」前進台中　2天吸引近千人

頂新和德宣揚老屋美好　「百年臺北與老屋」系列講座文房登場

明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

高端也有即期品？24萬劑效期只到月底　指揮中心：僅供檢驗非施打

快訊／北市刑事小隊長涉「勾結徵信業洩個資」！北檢聲請羈押禁見

速霸陸BRZ「149.8萬元起」預售啟動　比TOYOTA GR86還快開賣

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

新北街頭暴力滋事頻傳　金山警分局長林詮峰親率隊臨檢掃蕩

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子：對鞏固連任之路很有利

兄弟投手教練佛斯特不滿好球帶　怒嗆主審被驅逐出場

GG為何歪一邊？最美博士揭密　「超過這角度」要看醫生了

在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

孟耿如喜懷3月胎「全程沒孕吐」　明出席公益活動照常上工

天池山莊委外遭批球員兼裁判　林管處：餐飲招標是為「終結亂象」

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

遠百A13電梯急停嚇到顧客業者道歉

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

第15輪開放混打BNT、莫德納都有　97萬人可有3種選擇

老公躲廁所看片片　遭「蘋果1功能」出賣！

陳時中突認了「這件事」！　鄉民全傻眼：直接不演

「5生肖」40歲轉運、50歲登頂...晚年幸福生活

全聯、家樂福誰是最後霸主？全場秒選它：早贏了

2am接單！外送員一看「你可以去死了」傻眼

全聯哪牌醬油膏好吃？老饕激推這2款

更多熱門

相關新聞

日本心測「神秘藥水找出隔閡點」

日本心測「神秘藥水找出隔閡點」

工作已經夠辛苦了，若是再遇到一位雷老闆，職場生活只會愈來愈苦。在職場上你也是欲言又止，滿腹委屈卻道不盡的人嗎？透過下方心理測驗，找出內心「厭倦老闆哪一點？」

英研究「10點前上班等同於酷刑」

英研究「10點前上班等同於酷刑」

入職新創公司　她身兼5職崩潰

入職新創公司　她身兼5職崩潰

瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉

瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉

「遭惡少痛毆」昏迷男大生最新病況曝！

「遭惡少痛毆」昏迷男大生最新病況曝！

關鍵字：

畢業工作

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面