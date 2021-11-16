生完寶寶4個月...她怨「大伯都不來探望」：失敗的家教

▲新手媽媽上網抱怨孩子的大伯都不曾來探視寶寶。（示意圖非當事嬰，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

當家中有新生兒誕生，父母總是希望寶寶能得到家庭成員的關心與愛護，為了增進和家族感情，也會以寶寶的名義舉行滿月酒、收涎等聚會。一名人妻就上網抱怨，自己的寶寶都4個多月了，大伯卻一次都沒來看過寶寶，讓她氣得上網討拍，痛罵「公婆家教真的很差」。

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網友在《靠北婆家》匿名抱怨表示，自己的寶寶已經4個多月了，但是孩子的大伯從來沒來看過寶寶，大伯的工作是排休制，公婆一個禮拜也會來看孫子一次，卻從未看過大伯現身，就算裝裝樣子也好。

人妻強調，並非貪圖大伯要有什麼表示，但都是一家人，該有的禮數也不該少吧？相當不能理解為什麼大伯會接連錯過滿月與收涎，「這種行為公婆也是放任，這樣的婆家教育實在不敢恭維。」

人妻補充，或許很多人不以為意，但先生跟哥哥的感情沒有不好，平常也都會聯絡，讓她不滿「就是來看看寶寶而已很難嗎？」孩子就是父母的一面鏡子，看到公婆的兩個兒子，真的是失敗的家教。

貼文一出，基本一面倒砲轟人妻莫名其妙，「孩子不是大伯生的吧！為何要逼人家要在乎你小孩」、「內心戲太多了嗎？」、「還是其實妳心裡的人是大伯？不然一直針對大伯沒來看小孩這件事這麼糾結？怎麼可以說這是失敗的家教，你娘家應該也不知道自己教出來的女兒講話這麼不經大腦吧！」也有網友緩頰，「乖～別想太多。把自己跟嫩嬰顧好就好」。



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