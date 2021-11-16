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車內燒炭尋短意外燒到旁邊4車　他「無縱火意圖」判拘30天

▲▼新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

▲車內燒炭尋短卻燒到周圍4輛車，男子判拘30天，圖為新北地院外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北一名官姓男子去年在自己車內企圖燒炭輕生，卻釀成火燒車，還波及旁邊4輛車，官男毫髮無傷，尋短不成反被送辦，檢方起訴他涉嫌縱火，官男強調想無痛自殺，沒打算痛苦自焚、更沒料到會燒到別人的車。新北地院審理認定官男沒縱火意圖，且達成和解，改依失火罪輕判拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，官男去年（2020年）4月6日晚間9時許，把自己轎車停在板橋區信義路一處停車場，緊閉車窗在車內用瓦斯噴槍燒炭，不料噴濺火花造成易燃材質內裝起火，從悶燒進而竄出車外，不但燒掉官男的車，還在強風助長下波及周邊4輛車，其中1輛全毀。

官男先一步逃出車外呆立，看著消防隊趕來滅火，警方見他神情恍惚，一問得知竟然是他燒炭輕生卻釀成火燒車，將他帶回偵辦。官男供稱2018年販賣第三級毒品被抓，一審判刑1年10月，而1個多月後二審即將宣判，可能維持重刑，加上2019年他車禍造成傷者變成植物人，背負沉重賠償壓力，覺得生無可戀。

檢方認定官男應可預見車內燒炭可能引發大火延燒，卻心存即使波及他人也無所謂的不確定故意，起訴他涉犯縱火罪嫌。法官審理認為，燒炭輕生是死於吸入過量一氧化碳而缺氧，跟痛苦自焚、死狀悽慘截然不同，官男也供稱只想無痛地睡著死去，所以看到火燒起來，「我不想要這麼痛苦被火燒死，就離開車子」。

法官認定官男不是要用點燃木炭燒死自己的方式輕生，且官男第一時間驗尿發現尋短前服用安眠藥，還被送醫急診，可見他沒想到可能會引發火燒車，加上官男已跟受損車主和解獲得原諒，犯後態度良好，改依失火罪輕判拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。官男因毒品案被判刑1年10月定讞，正在服刑。

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