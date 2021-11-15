轎車國道3護欄突火燒車　駕駛驚險逃命車燒成廢鐵

▲小客車瞬間陷入火海，所幸駕駛及時逃出，消防人員拉水線灌救。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

22歲王姓男子15日凌晨駕駛自小客車行經國道3號南下60.3公里處，疑因恍神自撞隧道口外側護欄後起火燃燒，王男緊急逃離，當警消趕到時車輛已陷入熊熊大火，火勢不到10分撲滅，但車輛已燒得面目全非。

▲小客車瞬間陷入火海，所幸駕駛及時逃出，消防人員拉水線灌救。（圖／國道公路警察局提供）

這起火燒車事件發生於今日2時26分許，在國道南下60.3公里處路肩護欄，國道公路警察局立即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況及聯繫警察廣播電台加強宣導，桃園市消防局據報前往灌救，不到10分就撲滅火勢，但小客車幾乎燒毀。

▲▼自撞的護欄起火的轎車被燒成廢鐵。（圖／國道公路警察局提供）

初步調查，由王男駕駛自小客車今日由中和出發前往大溪，因恍神自撞外側護欄達10多公尺後停於隧道口路肩，之後該車起火燃燒，本件事故無人傷亡。警方將駕駛人帶返分隊製作相關筆錄，駕駛無飲酒情事，酒測值為0.00mg/l。起火原因後由桃園市政府消防局辦理鑑識相關事宜。

警方呼籲用路人放慢車速行駛，並再次提醒用路人應養足精神再上路，避免精神不濟降低專注力，若精神疲勞，可至服務區或下鄰近交流道充分休息後再出發；另不論駕駛人或乘客，均應繫妥安全帶，以確保自身安全。