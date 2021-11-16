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最愛吃炸雞！33歲男體檢抽血…竟抽出「2公升油脂」

王男手中拿著自己的油，大嘆好重啊。（圖／翻攝微博，下同）

▲王男手中拿著自己的油，大嘆好重啊。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

一名33歲、體重破百的男子近來因為感到上腹疼痛，終於決定要切胃減肥。術前體檢時，醫生替他抽血並分離出足足2公升的油脂，還裝在袋子裡給他看，讓他深刻體會過去狂吃美食又不忌口所造成的結果。

醫生特地把整袋油帶給王男親眼瞧瞧。

▲醫生特地把整袋油帶給王男親眼瞧瞧。

綜合陸媒報導，這名王姓男子住在湖北省武漢市，他的飲食習慣相當不健康，不僅不吃早餐、愛吃宵夜，而且總是大魚大肉，他說：「最愛吃炸雞！」身高175公分的王男，5年前就已檢查出有脂肪肝，當時他的體重已經有137公斤，近期因為上腹反覆疼痛，終於下決心要切胃減重。

在術前的抽血中，醫生分離出他血液中的油脂，竟然足足有2公升之多，而且昨（15日）還特地裝袋讓王男親眼看見。王男一見就一直喊害怕、好重，但這就是長年伴隨他的油脂。

醫生從男子血液中分離出的油脂。（圖／翻攝微博，下同）

▲醫生從男子血液中分離出的油脂。（圖／翻攝微博）

醫生在手術中還發現王男胰腺已開始出現炎症，所以他的上腹才會疼痛。醫生表示，血脂高又暴飲暴食易引起急性胰腺炎，非常危險；建議高血脂要好好控制飲食、多多運動，才能讓血脂恢復正常。

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