鹿溪宴200桌3分鐘完售！高中生揪同學徹夜排隊　坐板凳搶頭香

▲今年鹿溪宴200桌3分鐘完售。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

由鹿港鎮公所主辦的鹿港四季紅冬歡鹿溪宴活動，每桌4千元，有5小菜10道主菜還有贈送伴手禮，16日上午8時30分開始受理報名，昨(15)日晚上10點就有高中生揪同學拿著小凳子到公所前排隊搶頭香，不論網路或是現場報名，200桌3分鐘宣告完售。

鹿港鎮長許志宏表示，非常感謝各界對鹿溪宴的期待與支持，今年為防疫而減少桌次，很多民眾沒有訂到，他深感抱歉，希望待疫情過後再來擴大舉辦，讓大家都能享用。

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▲搶訂鹿溪宴排隊人潮。

昨晚最早到現場排隊的是讀夜校的高中生王同學，因為家族都會安排在鹿溪宴聚餐，所以揪了同學下課就由媽媽載到鎮公所來排隊，熬到早上拔得頭籌。

王同學說，雖然熬夜很累，但是有買到鹿溪宴還是很開心。另外還有從鹿港頭崙里來的林小姐也跟朋友結伴，昨晚10點多來排隊，只比王同學晚幾分鐘。林小姐說，她每年都來吃，覺得品質不錯，而且自己是鹿港人，一定要相挺鹿港美食，今年她還要訂兩桌，所以跟朋友一起來，兩人作伴不無聊。

鹿東土風舞隊的郭先生，也是這次排隊的熬夜族之一，他說，土風舞社每年在鹿溪宴聚餐，因為今年桌次少，大家怕訂不到，所以推派他熬夜來排隊；還有排到第6號的林先生來自大里，他表示，是聽朋友推薦，聽說鹿溪宴很厲害好吃，所以希望來嘗嘗看。他是半夜三點多到達鹿港鎮公所，也是早鳥之一。

鹿溪宴將於11月27、28日在文小五預定地舉行，除了有5道前菜茶飲、野生蝦猴酥、鰻魚、鹽粉蛤、烏魚子；10道主菜特製小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、三絲捲、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、烏魚蒜、春餅；以及4道甜食花生湯圓、朵雲芝麻、牛舌餅、麻糬等之外，伴手禮還有新吉發公司提供的炊粉、2021年鹿溪宴專屬設計碗盤組等，現場還會以歌廳秀的方式呈現表演節目，並穿插與觀眾互動的小遊戲等，讓大家可以吃得開心，看得滿意。