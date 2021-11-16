好市多停車場公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻：繳會費幹嘛

▲美式賣場好市多（COSTCO）深受國人喜愛。（圖／記者董美琪攝）



記者崔子柔／綜合報導

好市多高雄大順店近日張貼公告指出，今年12月20日起機車停車每小時收費50元，會員當日消費滿500元則可折抵3小時，讓不少機車族反彈，但也有人認為在好市多要買到500元很容易，新規定不會造成太大影響。

網友昨（15）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出好市多高雄大順店的公告，內容指出將在12月20日開始實施機車停車費用新制，每小時收費50元，會員當日消費滿500元則可折抵3小時，若停車超過3小時則依每30分鐘25元收費。

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▲大順店將實施機車停車收費。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



新制度引起不少機車族不滿，紛紛留言表示，「我通常都是去買牛奶的人，就只能停對面或附近了」、「機車也要滿500會不會太過分...我順道買包洋芋片回家配電影也要被收機車停車費」、「機車250我覺得還不過分，真能買500以上機車是能裝完嗎」、「我騎車去就是為了克制買東西衝動還硬要滿500才能抵」、「停機車要消費500元真的有點離譜，有時候是進去買個牛奶、小東西、餐點、也不可能到500塊，年費都收了，至少也免費停車1小時」。

不過也有人認為收費合理，「收費就是讚，那些佔停的人就少了」、「隨便買都超過5000啊」、「滿五百…哪裡難…我騎機車每次都三千起跳」、「告訴你沒消費的別來偷停影響到其他會員，去一趟好事多花500很難？」、「買不到500的建議退卡別浪費年費了」、「500太少啦，請改5000起跳好嗎，看不起會員喔」。