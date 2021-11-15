美參眾議員訪台6人名單曝光　晉見蔡英文...還接觸了這3位官員

▲美國參眾議員低調訪台，前往國防部聽取簡報。（圖／ETtoday攝影中心）



記者黃巈禾／台北報導

美國聯邦參議員柯寧等人9日晚間搭軍機抵達松山機場，11日晚間結束行程後搭阿聯酋航空公司班機離台轉赴中東杜拜，在台行程，總統府、國防部與AIT均三緘其口。時隔多日，此次來訪的6位參眾議員訪團名單終於曝光，訪團在台期間除了晉見總統蔡英文，也與我方3位國安、國防、外交官員有所接觸。

美國聯邦參議員柯寧（ John Cornyn）、柯瑞柏（Mike Crapo）、李麥克（Mike Lee）、塔柏維爾（Tommy Tuberville）及聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、艾爾濟（ Jake Ellzey）組成國會議員訪問團，一行12人於11月9日至11日訪台。

外交部指出，訪團在台期間曾晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、與外交部長吳釗燮進行視訊會談、接受外交部政務次長曾厚仁款宴，及拜會國防部部長邱國正，就台美關係各項重要議題交換意見。

柯寧參議員是台灣在美國聯邦參院的堅強支持者，曾在去（109）年2月於華府會晤在當時訪美的副總統賴清德，也多次連署支持友我議案及聯名函，如連署《台北法》（TAIPEI Act）及支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函。柯寧參議員也是「晶片法案」（CHIPS for America Act）及「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）等多項友台法案的重要推手，致力促進台美在關鍵供應鏈及安全層面的合作。

另外，柯瑞柏及李麥克兩位資深參議員長期支持各項友我議案，也是我在美國國會的重要友人，塔柏維爾參議員、岡薩雷斯眾議員及艾爾濟眾議員則是本（第117）屆美國國會新科議員，對台灣事務非常關注。

外交部強調，此團是自疫情以來首次横跨兩院的美國國會大型訪台議員團，來訪彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持，外交部由衷感謝柯寧參議員一行的情義相挺，以及對各項台美重要議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我國與美國國會的深厚情誼。