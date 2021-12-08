超商限定！「哈根達斯聖誕新品」超邪惡　愛心蛋糕咬下是粉嫩冰淇淋

▲7-11開賣限量「哈根達斯驚喜心機冰淇淋小蛋糕」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天冷除了要喝杯熱的，也還要吃甜甜的療癒一下。7-11就限量開賣「哈根達斯聖誕限定小蛋糕」，外層咬下先是脆皮巧克力，接著在嘴裡化開的是濃郁的草莓冰淇淋蛋糕，每一口都充滿幸福感，而全家則是祭出「畬室」聯名霜淇淋、熱可可和甜點，巧克力控絕對不能錯過。

▲就連內餡也是淺粉色超可愛。



7-11聯手哈根達斯推出節令限定商品，將哈根達斯熱銷經典草莓冰淇淋變身「愛心形狀小蛋糕」，濃郁香氣與酸甜滋味剛剛好，外層還裹上脆皮巧克力，外脆皮內絲滑的口感，讓人一吃就上癮，期間只要聖誕暖心價199元，數量有限，售完為止。

▲今年GODIVA熱巧克力推出新口味。（圖／GODIVA提供）



7-11還限量開賣GODIVA冬季限定「熱巧克力」，今年特別推出全新「馬達加斯加香草熱巧克力」口味，濃郁熱可可裡頭加進了馬達加斯加單一產區香草莢，增添濃醇奶香香氣，每一口都能喝到可可、香草結合後罪惡滋味，且這口味只在台灣喝得到。

特別的是，今年的熱巧克力不僅搭配以大地色為主的全新杯身設計，還有只送不賣的超可愛「GODIVA迷你造型杯塞」，一共2款且可重複使用。

▲罪惡橙香巧克力霜淇淋準備開吃。（圖／全家提供，下同）

全家則是攜手世界級精品巧克力「畬室」推出一系列聯名甜點，其中絕對要吃「橙香巧克力霜淇淋」，選用比利時巧克力加上柑橘，口味苦中帶甜、濃郁又清爽，再來是「柚香巧克力飲」，嚴選法國頂級法芙娜可可粉、日本北海道四葉全脂粉及日本天然柚子粉製成，熱巧克力中散發淡淡柚子香，預計12/9起開賣，全台限量5萬杯，12/28前還享第2杯7折優惠，買1杯就送聯名提袋1個。

▲同步還有柑橘巧克力夾心土司、柚香巧克力飲等喝。

最後還有「柑橘巧克力夾心土司」，內餡是法國法芙娜可可粉添加台灣柑橘皮丁、天然奶油製成的柑橘巧克力奶霜，夾入經典夾心土司中，無論是當早餐還是下午茶都超滿足，巧克力控不能錯過。