嘉義超商店員「丟、踢」包裹　風向逆襲網狂挺：集貨站丟更爽

▲雙11購物節後，幾乎各超商都堆滿包裹，圖與本文無關。（示意圖／翻攝自爆怨2公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雙11購物節剛過，許多民眾訂購的商品也陸續抵達住處或超商。沒想到，嘉義一名外送員到超商幫顧客取貨時，意外發現店員整理包裹的方式，竟是直接丟到地上，或用腳踢開包裹，讓他非常傻眼，將畫面錄影後PO網。

該名外送員表示，他日前去超商幫顧客取貨時，看到一名男店員正在整理鐵櫃內包裹，沒想到對方直接將好幾個包裹用拋物線的方式丟出，讓一個一個的盒子重重地砸在地上，發出「碰！碰！碰！」的聲音。

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外送員透露，店員看到有客人要到櫃台結帳，但通往櫃台的道路都被剛剛丟在地上的包裹堆滿，店員便用腳踢開包裹前進，讓他不敢置信，覺得可以體諒雙11後的辛苦，但無法忍受沒有職業道德的人，要是包裹內的商品損壞該算誰的呢？

網友看完紛紛留言，「之前做超商每天最少300件貨，節日每次都1000以上，不用丟的，一個一個拿根本做不完，還要上生鮮食品有的沒的，根本做不完，薪水又超低」、「還好吧，不都有防撞層」、「母湯丟會壞掉阿」、「去轉運站看過的人都知道，貨物都是用丟的，超商早就有托運規定貴重物品、易碎物是不給配送的」、「在集貨站摔更爽好不好」。

也有人說，「沒做過超商，但看過很多店員，真的很辛苦，一個人當兩個人用，這位店員的行為固然不對，但我覺得超商企業有更大的責任，電商物流的費用是企業在賺，有的超商還搞什麼複合型商店，增加便利服務，對消費者有好處沒錯，但是人力往往沒有跟著規模提升，反而大大增加店員的工作量，薪資沒有跟著業務量而增加，像這樣沒有工作成長卻有著成長型業務量的工作是要累死誰？」

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